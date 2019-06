Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze.Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora si a…

- Inclusa in lotul de gimnastica al Romaniei ce a participat, intre 8-9 iunie, la a treia editie a „Flanders International Team Challenge” de la Ghent, Belgia, barladeanca Daniela Trica a cucerit medalia de aur impreuna cu echipa La aceasta competitie sportiva, considerata drept un adevarat test de verificare…

- In perioada 2019-2020, Romania trebuie sa intreprinda acțiuni astfel incat sa asigure aplicarea integrala a cadrului fiscal­bugetar și sa consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor, recomanda Comisia Europeana, intr-un document publicat miercuri, transmite Mediafax.…

- 48.056 de cititorii unici din Romania a avut SibiuNews pe parcursul lunii mai. Lor li s-au adaugat 5.144 de cititori unici din Germania, 1.834 din SUA, 1.257 din Franța, 1.031 din Italia, 982 din Spania, 719 din Marea Britanie, 421 din Irlanda, 328 din Austria, 286 din Norvegia, 256 din Canada etc.…

- Pana in prezent, epidemia de opioide a afectat in mare masura Statele Unite, unde, potrivit OECD, aproape 400.000 de persoane au decedat din cauza supradozelor in perioada 1999-2017, fapt care a avut drept urmare scaderea sperantei de viata in ansamblu pentru prima data in peste 60 de ani. 'Statele…

- Eurovision 2019 si-a aflat primii zece finalisti Ester Peony, reprezentanta Romaniei, concureaza in a doua semifinala, joi, 16 mai, in direct la TVR 1, TVR HD si TVR International Prima semifinala ESC 2019 s-a incheiat. Publicul din Romania a aflat primii finalisti ai editiei din acest an in show-ul…

- 12 ambasade occidentale, ale unor state partenere și aliate - Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Suedia și Statele Unite, au transmis miercuri o scrisoare premierului României în care își