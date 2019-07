Europol: Un grup finlandez care trafica femei în scopul exploatării sexuale a fost destructurat Sase membri prezumati ai unui grup infractional finlandez implicati in traficul de fiinte umane "in scopul exploatarii sexuale" au fost arestati in urma unei actiuni de cooperare internationala a politiilor din mai multe tari, care au confiscat active de aproape trei milioane de euro, a anuntat miercuri Europol, relateaza AFP.



Operatiunea, numita "Webmaster", a dus la inchiderea a 16 site-uri care promovau servicii sexuale, precum si la arestarea creierului prezumat al grupului, a informat agentia europeana de cooperare intre serviciile de politie criminale intr-un comunicat.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantitati uriase de bani „murdari" intra in Europa in special din Rusia si China, a afirmat un inalt responsabil al Europol pentru combaterea spalarii banilor, avertizand ca exista riscul unei repetari in republicile baltice a scandalurilor care au afectat recent bancile scandinave Danske Bank si Swedbank,…

- Autoritatile portugheze au destructurat o retea de prostitutie activa in mai multe tari europene, arestand marti in nordul tarii opt romani in cadrul unei anchete derulate din decembrie in cooperare cu Europol, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Acest grup care opera in Portugalia si in…

- Cele 1.600 de vehicule, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor…

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA. Cele 1.600 de vehicule,…

- O importanta grupare de crima organizata, extrem de periculoasa, care acționa in Europa, a fost destructurata. A obținut aproape 700 de milioane de euro in ultimii 2 ani. Operațiunea a fost coordonata de Europol și de polițiile din mai multe țari europene, unde au avut loc și arestari. 22 de suspecți…

- Serviciile de politie din Europa si SUA au anuntat joi ca au destructurat o retea globala de infractionalitate cibernetica ce a jefuit 100 de milioane de dolari de la peste 41.000 de victime din lume, folosind un soft de tip malware rusesc, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Au fost lansate…

- CFR Infrastructura a anuntat lucrari pe calea ferata intre Lugoj si Timisoara via Buzias. Administratorul caii de rulare a precizat ca lucrarile se desfasoara pana sambata, intre statiile Sacosu Mic – Semenic de pe raza Regionalei CF Timisoara. Acestea se executa, in regie proprie facand parte din planul…