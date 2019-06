Stiri pe aceeasi tema

- Doi membri ai gruparii extremiste Stat Islamic au fost ucisi dupa ce au intrat in Irak din Siria vecina, a declarat marti un oficial din domeniul securitatii, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro."O unitate a armatei irakiene a ucis doi membri ai DAESH (Statul Islamic - n.r.) care s-au infiltrat…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a difuzat luni prima inregistrare video cu liderul sau, Abu Bakr al-Baghdadi, dupa cea din 2014 publicata la cateva zile dupa declararea autointitulatului 'califat' in Irak si Siria, transmit dpa si Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Europa nu mai…

- "Vreau sa ma intorc acasa. Cred ca oamenii isi dau seama ca nu toata lumea de aici este terorista", s-a confesat ea unui reporter al CNN, in tabara de refugiati Al-Houl controlata de Fortele Democrate Siriene din nord-estul tarii. Smith a fost intrebata daca este pregatita sa mearga la inchisoare…

- Gruparea Stat Islamic planuieste sa comita atentate teroriste in Europa, in ciuda prabușirii Califatului din Siria. ISIS se va folosi de luptatorii infiltrați deja printre cetațeni, se arata in mai multe documente și rapoarte descoperite in Siria, dupa infrangerea Statului Islamic, potrivit Pro...

- Prim-ministrul britanic Theresa May a salutat sambata caderea califatului autoproclamat al gruparii jihadiste Statul Islamic drept o "etapa istorica" in ofensiva impotriva organizatiei jihadiste, invitand la continuarea luptei impotriva acesteia, potrivit AFP si Reuters. "Salut munca neobosita si curajul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata caderea califatului autoproclamat al gruparii jihadiste Statul Islamic, apreciind ca un "pericol major" pentru Franta a fost "eliminat", potrivit AFP. "Un pericol major pentru tara noastra a fost eliminat. Dar amenintarea ramane si…

- Teritoriul Baghouz este tot ceea ce ramane din Statul Islamic, in inima teritoriului pe care l-a capturat in 2014, profitand de haosul din Irak și din Siria pentru a captura aproximativ o treime din cele doua țari și pentru a eradica frontiera dintre ele. Lupta pentru ultima regiune ocupata de ISIS…