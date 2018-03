Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia EFE.'Desigur, nu toti se vor transforma in teroristi activi', dar majoritatea sunt 'inspirati…

- S-ar putea sa fii surprins sa afli ca laptele poate sa fie rau pentru cainele tau. Desigur, cu totii am vazut multe fotografii cu ei cand savureaza un bol de lapte. Dar adevarul este ca nu toti cainii digera laptele asa cum ar trebui, fiind alergici sau intoleranti la lactoza. Laptele este o sursa foarte…

- Trei cetateni sirieni au fost condamnati luni la inchisoare de catre un tribunal din nordul Germaniei pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Cel mai varstnic inculpat, 27 de ani, a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate, in timp ce ceilalti doi - care erau…

- Fortele turcesti ar putea intra "in orice moment" in orasul Afrin, bastion al unei militii kurde sustinute de SUA in nord-vestul Siriei, a afirmat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP."Obiectivul este acum Afrin. De acum, (orasul) Afrin este incercuit. Suntem in fata…

- Catherine De Bolle, din Belgia, va deveni de la 1 mai directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, a anuntat joi Consiliul Uniunii Europene care reprezinta cele 28 de state membre, relateaza AFP. Este pentru prima data cand o femeie accede la aceasta functie.…

- Plecarea unei parti a combatantilor kurzi aliati Statelor Unite in Siria catre enclava Afrin, tinta unei campanii militare lansate de Turcia, a provocat o 'pauza operationala' impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a admis luni Pentagonul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Alianta…

- Un britanic in varsta de 25 de ani, un sustinator al gruparii Statul Islamic, a fost gasit vinovat vineri de faptul ca a pregatit atentate teroriste la Londra si a incercat sa recruteze copii de la o scoala musulmana pentru a-i tran...

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Circa 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de solutii de securitate cibernetica,…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender. GandCrab se raspandeste prin reclame publicate…

- Un tribunal israelian a condamnat luni la 38 de luni de inchisoare un israelian evreu, originar din Belarus si convertit la islam, care a fost acuzat ca a incercat sa se alature organizatiei Statul Islamic (SI) in Siria, relateaza AFP. Valentin Mazlevski, 40 de ani, este primul israelian evreu condamnat…

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- Guvernul Norvegiei a alocat 13 milioane de dolari pentru a extinde un laborator izolat, construit pe o insula din Oceanul Arctic, menit sa protejeze resursele de hrana ale planetei în eventualitatea unor dezastre naturale sau provocate de om, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Laboratorul, asemanator unui seif de mari dimensiuni, se afla pe insula Spitsbergen din arhipelagul arctic Svalbard. SGSV este o banca genetica internationala pentru peste 900.000 de esantioane de seminte agricole.Conform proiectului care a debutat acum zece ani, Banca Mondiala pentru Seminte…

- Al-Hashd Al-Shaabi, o coalitie de militii care ajuta armata sa alunge jihadistii Statului Islamic din toate centrele urbane din Irak, a anuntat luni moartea combatantilor sai intr-o ambuscada, duminica, in apropiere de regiunea Hawija, in provincia Kirkuk (nord), scrie agerpres.ro. Acesta…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- SUA nu au livrat niciodata armament greu principalei militii kurde din Siria, Unitatile de protectie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP. Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Kremlinul a declarat marti prin vocea purtatorului sau de cuvint Dmitri Peskov ca nu dispune de informatii despre eventuali mercenari rusi ucisi in Siria si ca nu stie decit de cetateni rusi trimisi acolo ca membri ai fortelor armate ruse, relateaza Reuters. Declaratia Moscovei intervine dupa ce mass-media…

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP. Reuniunea acestei coalitii conduse de catre Statele Unite coincide…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Unul dintre cei doi militanti britanici ai organizatiei teroriste Stat Islamic a incercat sa ajunga in Turcia inainte de a fi capturat de fortele kurde din Siria, a informat, vineri, un membru al Fortelor , relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- Potrivit Reuters, Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari ai sai se aflau alaturi de FDS (o alianta de militii din nordul si estul Siriei) in timpul unui atac la opt kilometri de linia de separatie de pe fluviul Eufrat. Lovituri impotriva forțelor atacatoare "Pentru apararea…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- Hans-Georg Maassen a declarat pentru Reuters ca oficiali din domeniul securitatii se pregatesc pentru revenirea unor combatanti ai Statului Islamic in Germania impreuna cu copii posibil radicalizati, desi un numar semnificativ de sosiri nu pare iminent. Aproape 1.000 de persoane ar fi parasit…

- Peste 25 de miniștri s-au perindat în domeniul educației românești. Desigur, fiecare a venit cu o schimbare, pentru a ramâne, probabil, în istoria României. Prima lege a Educației de dupa Revoluție a fost adoptata în anul 1995. De atunci au trecut mai bine de doua…

- Structura din gruparea jihadiste Statul Islamic (SI) care a planuit atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, scrie News.ro citand AFP.

- Intr-un discurs televizat, Erdogan a promis sa "curete" orasul Minbej, situat la circa o suta de kilometri est de Afrin, unde fortele americane sunt prezente alaturi de militii kurde, si sa nu lase "niciun terorist pana la frontiera cu Irakul".Dupa ofensiva de la Afin, denumita 'Ramura…

- Denis Cuspert, un rapper german devenit luptator al Statului Islamic, care s-a casatorit cu in 2014 cu o traducatoare a FBI, a fost ucis, miercuri, in timpul unui bombardament in Siria, a anuntat un site de monitorizare a jihadistilor, conform AFP.

- Gruparea jihadista Statul Islamic in Irak si in Siria este 'aproape infranta in totalitate', iar coalitia internationala care lupta impotriva combatantilor acestei grupari ar urma sa repurteze o 'victorie militara' pe teren 'in saptamanile urmatoare', s-a declarat increzator…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- Germania se asteapta ca mai mult de 100 de copii ai cetatenilor care au plecat in Irak si Siria pentru a se alatura grupului terorist Statul Islamic (SI) sa revina in tara, relateaza luni dpa. La o intrebare adresata de blocul parlamentar al Verzilor, guvernul a declarat ca are informatii…

- Atacatorii au deschis focul in exteriorul bisericii Mar Mina (foto), omorand trei politisti si inca o persoana, dupa care au incercat sa ia cu asalt incinta. Unul dintre agresori a fost neutralizat de politie, dar celalalt a reusit sa scape, a indicat o sursa pentru dpa.O fotografie cu…

- „Califatul“ gruparii Statul Islamic (SI) s-a prabusit in 2017, in urma unei ofensive antijihadiste de anvergura, insa Irakul si Siria se confrunta in continuare cu provocari, orase in ruina si o amenintare extremista care persista, analizeaza AFP.

- Mai multi francezi, presupusi jihadisti, au fost retinuti recent in nordul Siriei, inclusiv Thomas Barnouin, o figura a jihadului francofon, scrie Reuters, conform news.ro.Trei jihadisti francezi au fost arestati de forte kurde la 17 decembrie, in regiunea al-Hasakah, in apropiere de frontiera…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Presedintele Vladimir Putin a elogiat joi rolul 'crucial' al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic a pierdut aproape in totalitate teritoriul pe care il cucerise, transmite AFP. 'Rusia a furnizat o contributie cruciala la infrangerea fortelor…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Circa 4.500 de cetateni rusi au plecat in strainatate pentru a lupta 'alaturi de teroristi', a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care se teme de reintoarcerea acestora in tara in conditiile in care gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a pierdut aproape in totalitate…