Europol extinde cooperarea internațională mpotriva terorismului Agentia europeana de politie Europol a semnat miercuri un acord cu reteaua fortelor speciale de politie ATLAS pentru a asigura o cooperare internationala in caz de "luari de ostatici, rapiri sau terorism" in Europa, relateaza AFP, citat de Agerpres. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia europeana de politie Europol a semnat miercuri un acord cu reteaua fortelor speciale de politie ATLAS pentru a asigura o cooperare internationala in caz de "luari de ostatici, rapiri sau terorism" in Europa, relateaza AFP. Semnarea acordului a avut loc in marja unei serii de exercitii antiterorism…

- Multe locuri de munca din Germania, fie ca este vorba de sectorul constructiilor sau de servicii, nu ar mai putea fi ocupate fara lucratorii veniti din Europa de Est, mai ales din Polonia si Romania, releva datele oficiale ale guvernului de la Berlin, preluate de Deutsche Welle si de publicatia regionala…

- Cresterea cooperarii economice intre Ungaria si Rusia este din ce in ce mai benefica pentru economia ungara, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto pentru mass-media publice prin telefon de la Moscova, informeaza MTI, preluata de Agerpres. Szijjarto a chemat la un dialog continuu…

- Agentia de turism Mara International Tour revine cu o propunere pentru vacanta Dumneavoastra, cu avion direct din Cluj: Malta. Formata dintr-un arhipelag in Marea Mediterana, fosta colonie britanica situata intre Europa (Italia) si Africa, Malta este un cocktail delicios de influente italiene, arabe…

- Agentia americana de combatere a traficului de droguri, Drug Enforcement Administration (DEA), si guvernul mexican vor infiinta o echipa comuna la Chicago care va viza cartelurile de droguri mexicane si pe liderii acestora si finantele lor, in tentativa de a limita fluxul de droguri care a dus la o…

- Alina-Mihaela Staicu a castigat competitia internationala Miss Elegant Universe 2018 din Beirut, Liban In urma competitiei Miss Elegant Universe 2018 desfasurate in Beirut, Liban in 05-06 august 2018 reprezentanta Romaniei Alina-Mihaela Staicu delegata de catre agentia ExclusivEvent , agentia detinatoare…

- Ambasada Suediei la București ofera noi clarificari privind scandalul numerelor de inmatriculare anti-PSD. Reprezentanța diplomatica precizeaza ca „daca Agentiei de Transport Suedeze i se atrage atentia ca o placuta de inmatriculare personalizata aprobata este ofensatoare, aceasta va fi retrasa” „Placutele…

- Clujeanul care, impreuna cu un francez, și-a arat campul cu un mesaj anti-PSD a fost contactat de Poliție pentru a șterge mesajul. Sorin Bobiș se intreaba daca a incalcat vreo lege și apeleaza pe Facebook la opinia juriștilor. ”O intrebare pentru prietenii juriști de pe FB. Am fost rugați de poliție…