Europol extinde cooperarea internaţională împotriva terorismului Agentia europeana de politie Europol a semnat miercuri un acord cu reteaua fortelor speciale de politie ATLAS pentru a asigura o cooperare internationala in caz de "luari de ostatici, rapiri sau terorism" in Europa, relateaza AFP. Semnarea acordului a avut loc in marja unei serii de exercitii antiterorism la scara extinsa in mai multe regiuni europene. Aceste exercitii includ diferite scenarii, printre care deturnarea unui avion la Madrid si o luare de ostatici in masa la metroul din Varsovia. Infiintata dupa atacurile de la 11 septembrie din SUA, reteaua ATLAS reuneste unitati speciale de interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au convenit sa inceapa negocierile cu Egiptul si alte tari din Africa de Nord pentru a lupta impotriva plecarilor clandestine ale migrantilor spre Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cea de-a doua zi a unui summit UE care are loc la Salzburg, relateaza AFP.…

- Implementarea sistemului electoral mixt, adoptat in iulie 2017 in Republica Moldova, risca sa puna in pericol caracterul liber si corect al viitoarelor alegeri parlamentare din 24 februarie 2019. Noua lege abunda in carente ce risca sa compromita aplicarea ei, fiind adoptata in graba si insuficient…

- Protestatarii din Spania a care o așteapta pe Viorica Dancila sa ajunga la Palatul Zarzuela din Madrid spun ca au fost alungați de poliția spaniola. Cu toate acestea, romanii prezenți langa Palatul Zarzuela spun ca vor gasi soluții pentru a protesta, informeaza stiridiaspora.ro."Am fost la…

- Cei doi oficiali au discutat despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul roman si Regele Felipe al VI-lea au evocat…

- Autorul atacului cu masina comis marti in apropierea sediului parlamentului britanic din Londra si-a incheiat cursa in bariere de protectie ridicate in jurul cladirii dupa atacuri precedente: capitala britanica si-a adaptat infrastructurile la lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, preluata…

- Investigarea atacului „fabricii de trol” din Rusia in rețelele sociale asupra președintelui Italiei, Sergio Mattarella, va fi incredințata specialiștilor in lupta impotriva terorismului din Italia, transmite ANSA. Agentia remarca ca ancheta procuraturii din Roma va demara in urmatoarele zile, dupa care…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata marti din cauza caniculei, in conditiile in care un val intens de caldura s-a intors in Japonia dupa trecerea taifunului Jongdari prin partea de vest a tarii, a informat mass-media locala, citata de DPA. O femeie de 79 de ani din orasul nordic Asahikawa…

- Uniunea Europeana si China au semnat luni la Beijing prima lor declaratie comuna din 2015, in urma unei reuniuni intre presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European Donald Tusk si premierul chinez Li Keqiang, transmite dpa. Documentul de opt pagini abordeaza diferite…