- Legitimari eșuate Democrația luata la propriu, ca putere a poporului – cu alegeri libere, pluralism politic, tripartiția puterilor, suveranitatea parlamentului - are nevoie de instituții și de resurse culturale. Pot exista instituții ale democrației, dar fara democrație. Deja Hegel socotea ca…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- In ultimii doi ani, producatorii de smartphone-uri au inceput sa urmareasca eliminarea marginilor din jurul ecranului, cu diferite abordari, mai mult sau mai putin placute din punct de vedere estetic. Seria Mi MIX de la Xiaomi a pornit aceasta cursa, iar tot aceasta pare sa adopte un design interesant,…

- Catherine De Bolle, din Belgia, va deveni de la 1 mai directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, a anuntat joi Consiliul Uniunii Europene care reprezinta cele 28 de state membre, relateaza AFP. Este pentru prima data cand o femeie accede la aceasta functie.…

- Belgiana Catherine Bolle va prelua de la 1 mai conducerea Europol, agentia europeana specializata in lupta impotriva infractionalitatii, a anuntat joi Consiliul Uniunii Europene, care reprezinta cele 28 de state membre UE, relateaza AFP conform News.ro . Este pentru prima oara cand o femeie accede la…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Un britanic in varsta de 25 de ani, un sustinator al gruparii Statul Islamic, a fost gasit vinovat vineri de faptul ca a pregatit atentate teroriste la Londra si a incercat sa recruteze copii de la o scoala musulmana pentru a-i tran...

- Armata egipteana a anuntat joi ca a ucis inca 13 teroristi si a arestat 86 de suspecti in provincia Sinaiul de Nord in cursul celei mai recente operatiuni din cadrul unei ample campanii antiteroriste, relateaza agentia Xinhua. De la lansarea campaniei antiteroriste "Sinai 2018" pe 9 februarie, 95 de…

- Circa 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de solutii de securitate cibernetica,…

- Producatorul global de solutii de securitate Bitdefender, in parteneriat cu Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si Europol, pun la dispozitie in mod gratuit un instrument pentru decriptarea datelor,…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender. GandCrab se raspandeste prin reclame publicate…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- „Ar putea fi surprinzator, pentru ca reclamele de la televizor vor sa ne convinga ca nu exista un prag, cand vine vorba de cati bani avem nevoie pentru a fi fericiti, dar acum putem stabili niste limite", explica psihologul Andrew T. Jebb din cadrul Purdue University, citat de Gandul.ro. Jebb…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Curațare cu rezultate excelente și golire facila și igienica a recipientului de praf - acestea sunt beneficiile principale ale modelului Blizzard CX1. În plus, acest prim aspirator fara sac de la Miele ofera o experiența silențioasa și nu expune utilizatorul la nivelurile de zgomot tipice…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Una dintre cele mai mari colectii de animale impaiate din Europa se afla la Chisinau. La Muzeul de Stiinte Naturale al Universitatii de Stat din Moldova pot fi admirate peste 14 mii de exponate, iar o buna parte din ele sunt unice in lume.

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP, potrivit Agerpres. Cu această ocazie,…

- Serviciile de securitate irakiene au publicat duminica pentru prima data numele a 60 de persoane cautate pentru apartenenta la gruparile Statul Islamic (SI), Al Qaida sau la Partidul Baas ( (Partidul Socialist al Renasterii Arabe - n.r.), al fostului dictator irakian Saddam Hussein, informeaza AFP.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Vanzarile de autoturisme noi in Europa vor inregistra o scadere ușoara, de 1% in 2018, dupa patru ani de creștere, potrivit unei estimari a Asociației Europene a Producatorilor de Automobile (ACEA).

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde de euro in 2020, a mai spus Macron. Franta, impreuna cu Marea Britanie, sunt statele din Europa de Vest cele mai implicate in…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Rangerii Parcului Natural Putna s-au intalnit cu un lup intr-o padure din aceasta zona. Reprezentanții Romsilva spun ca este unul dintre cele 15 exemplare de lup despre care specialiștii estimeaza ca traiesc in aceste paduri. Imaginile au fost postate de Romsilva pe pagina de facebook…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Asociatia Transplantatilor a semnalat marti faptul ca Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ce priveste donatorii si a mentionat ca numarul lor a scazut foarte mult, ajungand la circa 50% fata de anul 2016, informeaza Agerpres. “Semnalam ...

- Potrivit producatorului sau, compania de biotehnologie Spark Therapeutics, cu sediul la Philadelphia, Luxturna se va administra intr-o doza unica.Medicamentul va costa 425.000 de dolari pentru fiecare ochi, iar pretul final ramane sub milionul de dolari prevazut initial la primirea autorizatiei…

- Cel puțin 81 de reporteri uciși in 2017 in timp ce-și faceau meseria iar violența și harțuirea impotriva jurnaliștilor este din ce in ce mai grava, anunța cea mai mare organizație a jurnaliștilor din lume, scrie ABC News. In raportul anual „Kill Report”, Federația Internaționala a Jurnaliștilor arata…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- Atacatorii au deschis focul in exteriorul bisericii Mar Mina (foto), omorand trei politisti si inca o persoana, dupa care au incercat sa ia cu asalt incinta. Unul dintre agresori a fost neutralizat de politie, dar celalalt a reusit sa scape, a indicat o sursa pentru dpa.O fotografie cu…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record…

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- În Irak și în Siria se afla mai puțin de 1.000 de combatanți ai STatului Islamic. Acest numar reprezinta o treime din numarul estimat în urma cu numai trei saptamâni, susține coaliția internaționala condusa de Statele Unite.

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Circa 4.500 de cetateni rusi au plecat in strainatate pentru a lupta 'alaturi de teroristi', a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care se teme de reintoarcerea acestora in tara in conditiile in care gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a pierdut aproape in totalitate…