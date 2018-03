Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au facut, luni, cinci perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune, abuz de incredere, tainuire, uz de fals si conducere pe…

- Oficiul European de Politie (Europol) trebuie sa ajute autoritatile din Slovacia sa investigheze asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, a declarat membrul britanic de centru-stanga al Parlamentului European, Claude Moraes, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- Ministrii de Interne ai statelor membre ale Uniunii Europene au numit-o, joi, pe Catherine De Bolle in functia de director general al Agentiei europene a Politiei, Europol, informeaza EUObserver.

- De o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro de catre seful politiei albaneze Ardi Veliu, drogurile au fost gasite in portul Durres (nord) intr-un container venit din Columbia via Italia.Doi albanezi de 25 de ani au fost arestati. Un al treilea este cautat de politie.In…

- Producatorul global de solutii de securitate Bitdefender, in parteneriat cu Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si Europol, pun la dispozitie in mod gratuit un instrument pentru decriptarea datelor,…

- Romania! Secolul XXI, țara membra a Uniunii Europene! Imaginile de mai jos reprezinta doar una dintre dovezile umilinței la care statul iși supune cetațenii. Statul la conducerea caruia s-au perindat toate partidele politice rand pe rand. Partide care funcționeaza in continuare dupa principiul “Pleaca…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Nationala de handbal masculin a avut un inceput de an cu multe sperante, o parte dintre acestea fiind alimentate si de revenirea lui Alexandru Simicu (St. Raphael) nla lot dupa o pauza de aproape 4 ani. Din pacate, interul stanga s-a accidentat grav zilele trecute, la meciul de campionat cu Cesson…

- FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de Lazio, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, elevii lui Dica castigasera cu 1-0. Fostul presedinte LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit in termeni duri despre jocul trupei ros-albastre.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Doua gropi comune cu cadavrele a aproape 20 de civili rapiti de militanti ai gruparii jihadiste Stat Islamic au fost descoperite de autoritatile afgane in provincia Nangarhar, din estul tarii, in ultimele doua zile, au confirmat oficiali locali, citati de dpa. Zece cadavre au fost gasite marti intr-o…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au atacat, duminica noapte, un convoi al unei militii proguvernamentale irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk, omorand cel putin 12 membri ai militiei, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a putea reduce poluarea aerului. Transportul in comun ar putea deveni gratuit. Un proiect-pilot va fi implementat in cinci mari orașe. Autoritațile din Germania au venit cu o propunere inedita pentru a incerca sa remedieze problemele legate…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Premierul britanic Theresa May va anunta sambata, in cadrul unui discurs la Munchen, ca doreste mentinerea mandatului european de arestare si legaturile Marii Britanii cu Oficiul European de Politie (Europol) dupa Brexit, potrivit unor surse guvernamentale citate de publicatia The Sunday Times.

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite, informeaza Mediafax.Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia…

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Statele Unite au inceput diminuarea efectivelor militare din Irak, in urma infrangerilor suferite de organizatia terorista Stat Islamic, oficiali guvernamentali irakieni afirmand ca numarul militarilor americani va fi redus cu 60%, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Guvernul…

- Peste 100.000 de greci au ieșit, duminica seara, pe strazile din Atena, nemulțumiți de faptul ca guvernul ar putea ajunge la un compromis privind utilizarea numelui Macedonia de catre țara vecina, scrie CNN. Protestatarii s-au adunat in Atena din toata țara, au fluturat steaguri și au scandat lozinci,…

- Scrisoarea trimisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile protocolare, transmite un mesaj deosebit de ingrijorator pentru toti cetatenii romani: neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul Romaniei. Donald Tusk ii atrage atentia…

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- In total, 790 de membri ai Partidului uniunii democratice kurde (PYD), ai Unitatilor de aparare a poporului (YPG) si ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi de la inceperea, pe 20 ianuarie, a operatiunii militare a Ankarei in districtul sirian Afrin, a indicat joi armata turca, citata de agentia…

- Aceasta, considera el, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate importanta'' pentru respectarea valorilor UE. "Scrisoarea trimisa ieri de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 260 de militanti ai gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) si ai organizatiei teroriste Stat Islamic au fost ucisi in provincia siriana Afrin de la declansarea operatiunii "Ramura de maslin" de catre Turcia, a anuntat marti armata turca, relateaza agentia Anadolu.

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Lupta intre oamenii din „structuri” se muta in Alba pe holurile instantelor de judecata. Doua personaje foarte cunoscute in spatiul public, fostul sef al Brigazii de Combaterea a Criminalitatii Organizate Alba Iulia comisarul sef Traian Berbeceanu si fostul sef al SRI Alba Ioan Tarnu, se judeca pentru…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- Federica Mogherini, sefa diplomatiei Uniunii Europene, a subliniat saptamana aceasta ca anul 2018 este crucial pentru statele din Balcani in ceea ce priveste integrarea europeana si aplicarea reformelor. 0 0 0 0 0 0

- Politia antiterorista din Turcia a arestat 12 presupusi militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in timpul unor operatiuni anti-droguri desfasurate in provincia sudica Adana, fiind suspectati ca ar planui un atentat in noaptea de Revelion, relateaza site-ul agentiei de stiri Xinhua.

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Ministerul de Externe a reacționat la scrisoarea trimisa de șapte ambasadori cu privire la modificarea legilor justiției. MAE reafirma faptul ca lupta impotriva corupției este o prioritate asumata de catre guvern și spune ca Romania iși dorește un dialog cu partenerii sai, fiind atașata de valorile…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…