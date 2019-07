Europol a destructurat o retea internationala de traficanti de femei. S-au facut arestari si in Romania Sase membri prezumati ai unui grup infractional finlandez implicati in traficul de fiinte umane "in scopul exploatarii sexuale" au fost arestati in urma unei actiuni de cooperare internationala a politiilor din mai multe tari, care au confiscat active de aproape trei milioane de euro, a anuntat miercuri Europol, relateaza AFP.



Operatiunea, numita "Webmaster", a dus la inchiderea a 16 site-uri care promovau servicii sexuale, precum si la arestarea creierului prezumat al grupului, a informat agentia europeana de cooperare intre serviciile de politie criminale intr-un comunicat.



