Europenii nu doresc sa participe la operațiunea de supraveghere maritima lansata de americani in stramtoarea Ormuz, pe unde tranziteaza o cincime din petrolul mondial. In acord cu Franța, miniștrii de Externe ai statelor UE militeaza pentru dezescaladarea tensiunii in relațiile cu Iranul. Stramtoarea Ormuz a devenit, in aceste zile, terenul unor tensiuni majore. Nava Stena Impero, confiscata de iranieni, este menținuta de catre aceștia in portul Bandar Abbas. O nava petroliera iraniana ce navigheaza fara sa știe unde sa acosteze, un capitan estonian reținut ostatic in Iran deoarece se afla la…