Europenii și migrația - care sunt cifrele oficiale ale uneia dintre temele esențiale la alegerile europene Migranții sunt una dintre temele esențiale ale campaniei pentru alegerile europene, dupa ce au hranit controverse fara sfârșit în ultimii patru ani, scrie AFP.



De la numarul de straini în cele 28 de țari ale UE pâna la evoluția solicitarilor de azil, iata mai jos cifrele, pentru a încadra dezbaterea.



Straini



În total, circa 7,5% dintre cei peste 510 milioane de locuitori din UE nu aveau naționalitatea țarii de reședința la 1 ianuarie 2017, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat.



