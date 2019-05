Europenii, neputincioși în fața dorinței Washingtonului de a răsturna regimul de la Teheran Pe europeni îi încearca sentiment de neputința în fața dorinței lui Donald Trump de a rasturna guvernul din Iran, deoarece nu au nici o influența asupra președintelui SUA și nu sunt considerați parteneri de încredere la Teheran, din cauza incapacitații lor de a compensa consecințele sancțiunilor SUA asupra economiei iraniene, scrie AFP.



Uniunea Europeana a descris ultimatumul președintelui iranian ca fiind o metoda de negociere proasta, dar Hassan "Rohani este într-o situație foarte dificila din motive economice", a spus unul dintre reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

