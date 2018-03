Europenii dau ceasurile cu o oră înainte pentru a trece la ora de vară In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din Uniunea Europeana (UE) vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie, relateaza vineri EFE. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica din octombrie si a inceput sa se generalizeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE și Marea Britanie au ajuns la o ințelegere privind acordul de tranziție post-Brexit. Negociatorii celor doua parți au anunțat, luni, ca s-a discutat printre altele și situația europenilor aflați pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Negociatorii pentru Brexit, Michel Barnier din partea Uniunii…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dupa ce presedintele american, Donald Trump, l-a concediat pe secretarul de Stat Rex Tillerson, inlocuindu-l cu seful CIA Mike Pompeo, serviciul de informatii american a avut nevoie de un nou conducator. Aleasa administratiei americane a fost Gina Haspel, dar numirea ei ar putea pune niste probleme…

- Emil Boc a vorbit miercuri, in cadrul Intalnirilor Europene din Transilvania, eveniment organizat de Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, despre faptul ca suntem singura tara din Uniunea Europeana care traieste inca dupa o lege comunista. "Avem nevoie clar, mai mult ca niciodata, de finalizarea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Europenii care au intarziat la munca sau la scoala in ultimele saptamani nu trebuie sa dea vina numai pe vremea rea. Motivul real ar putea fi un decalaj fara precedent in reteaua de electricitate a continentului, care determina ceasurile digitale sa functioneze prea lent, relateaza The Guardian, citat…

- O serie de cercetari facute in diferite state membre au demonstrat ca mai multe produse de pe piata unica a Uniunii Europene aveau compozitii total diferite din punctul de vedere al retetei, al ingredientului de baza folosit sau a cantitatii acestui ingredient inclusa in produsul respectiv, in functie…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- COD RUTIER 2018. Soferii care nu acumuleaza niciun punct de penalizare in decursul unui an calendaristic vor primi puncte de bonus, astfel incat acestora nu le va mai fi suspendat dreptul de conducere daca au cumulat 15 puncte de penalizare anul urmator, prevede un proiect legislativ. In prezent,…

- Europenii ne pun sa consumam mai mulți pești din crescatorii, nu din pescuit Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella, a afirmat, la o intalnire cu ministrul agriculturii, Petre Daea, ca o problema cu care se confrunta Uniunea Europeana este acvacultura: se importa…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene, a precizat, vineri, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca europenii sunt ingrijorati in ceea ce priveste amenintarile de securitate, atat cele neconventionale, cat si cele conventionale. „Din ansamblul preocuparilor,…

- 'Prin intermediul fundatiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire', a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, presedinte al organizatiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph ca 'comploteaza pentru a zadarnici Brexitul'. Potrivit…

- 'Prin intermediul fundatiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire', a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, presedinte al organizatiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph ca 'comploteaza pentru a zadarnici Brexitul'.Potrivit…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al...

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, ieri, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana va mentine deschisa perspectiva integrarii a sase state din Balcanii de Vest pana in 2025 intr-o incercare de a da un nou suflu extinderii blocului comunitar, de a consolida controlul asupra migratiei si de a combate influenta rusa in aceasta perioada instabila. UE a inceput negocierile…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated...

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Premierul britanic, Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in

- Fostul premier Victor Ponta critica din nou pe Facebook noul Executiv, acuzand modul de organizare in domeniile finanțelor și relației cu UE. ”Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern / daca nu ar fi de plans ar fi de ras / hai sa vedem cine se ocupa de cele doua prioritati absolute…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Cresterea aversiunii fata de risc la nivel regional a produs deprecierea leului fata de euro, dupa patru sedinte consecutive de intarire a lui, care au urmat atingerii maximul istoric de 4,6679 lei. Cursul euro a crescut de la de 4,6474 la 4,6582 lei, intr-o sedinta in care transferurile s-au efectuat…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a trimis Vioricai Dancila o scrisoare in care o felicita pentru numirea in functia de prim-ministru si spune ca normele statului de drept si progresele ireversibile in combaterea coruptiei, in conformitate cu asteptarile mari ale societatii romanesti,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a indemnat pe presedintele ceh Milos Zeman, dupa ce a obtinut un al doilea mandat de presedinte, sa adopte o pozitie de cooperare cu Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- "Anul acesta, mi-am propus ca bugetul AFM (Administratia Fondului pentru Mediu, n.r.) sa fie adoptat la finele lunii februarie - inceputul lunii martie. Prin bugetarea din Fondul de Mediu vom avea fonduri pentru sistemele de instalatii privind gestionarea deseurilor. Cat priveste timbrul de mediu,…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca progresele mediului de afaceri s-au facut in pofida instabilitații sistemului și in contextul unor politici fiscale imprudente. Șeful statului a spus ca guvernul a dat dovada ca nu este preocupat sa asigure predictibilitate economica și va cere noi garanții…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Uniunea Europeana continua sa fie extrem de atenta cu privire la ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada. Modificarile aduse legilor Justitiei nu sunt deloc pe placul celor de la Bruxelles, iar de acolo vine un mesaj extrem de clar. Jean Claude Junker și Frans Timmermans transmit ca ”Urmarim…

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, isi incepe astazi vizita oficiala la Bruxelles. Demnitarul are programate un șir de intrevederi cu oficiali europeni pe care ii va informa despre angajamentul autoritaților de a accelera reformele in domeniile justitiei si in lupta impotriva corupției.…

- Europenii din nordul continentului sunt cei mai fericiti, releva un sondaj realizat recent de Uniunea Europeana. In lunile septembrie si octombrie 2017, cetatenii UE au fost intervievati si au raspuns unor intrebari despre familia, locul de munca si despre locuinta lor.

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg. Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, acuza Guvernul ca ”e incapabil de a face sau nu dorește se realizeaza pe plan local-regional”. Acest plan regional ar fi vizat demararea deja a centurii metropolitane, pentru care exista fonduri de 2 ani, dar nu au…

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- ALDE este de acord cu propunerea PSD ca Viorica Dancila sa preia functia de premier, a declarat, marti, la Parlament, vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Cea mai rapida creștere economica din Uniunea Europeana nu ii face pe romani mai bogați, relateaza agenția Bloomberg, intr-o analiza publicata duminica. Jurnaliștii descriu majorarile decise de guvernul Romaniei și masurile de relaxare fiscala drept extravagante. Cu toate acestea, remarca Bloomberg,…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Mediafax.

- Conceptul Statele Unite ale Europei, evocat recent de liderul social-democrat Martin Schulz, se bucura de cel mai mare sprijin in Germania si Franta si nu entuziasmeaza deloc in Marea Britanie, care se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, arata un sondaj YouGov.