- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, a avut marti, 5 martie 2019, o intrevedere cu directorul general al Organizației Mondiale a Proprietații Intelectuale (OMPI), Francis Gurry, in cadrul careia au fost abordate teme legate de importanța protejarii proprietații intelectuale,…

- Miniștrii de Mediu din Uniunea Europeana discuta marți la Bruxelles despre revizuirea Directivei apei potabile. Asta in condițiile in care parametrii de calitate nu au mai fost actualizați de 20 de ani.

- Italia, care, sub conducerea sa anterioara, a susținut articolele 11 și 13 din Directiva UE privind Drepturile de Autor, a facut acum o afirmație destul de clara ca daca țara urmeaza sa sprijine ultima directiva, trebuie sa protejeze utilizatorii de pe Internet, iar singura modalitate de a face acest…

- In cazul in care Uniunea Europeana adopta un set controversat de modificari ale dreptului de autor digital, Google ar putea sa isi retraga serviciul Google News de pe continent, potrivit unui raport oferit acum cateva zile de Bloomberg. Google a vorbit in repetate randuri cu privire la directiva…

- Un studiu al Agenției Naționale Antidrog arata ca varsta medie la care copiii incep sa consume droguri in Romania este de 10-11 ani. Cei mai vulnerabili dintre consumatori provin din mediile defavorizate. Cel mai consumat drog din Romania este cananbisul. "Varsta de debut in consumul de droguri, si…

- Un grup de youtube-ri români, între care Mikey Hash, Cuza, Coțofan, Alex Coteț, împreuna cu specialiști în drepturi de autor au discutat pentru prima data la o întâlnire organizata la București de reprezentanți Google și YouTube consecințele Directivei europene a…

- In luna septembrie a anului trecut, Parlamentul European a votat in favoarea directivei privind drepturile de autor. Regulamentul este o actualizare a unei directive din 2001 privind copyright-ul și vizeaza modernizarea acestor reguli pentru epoca digitala. In acest fel, UE dorește sa oblige platformele…

