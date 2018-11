Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat marți cel mai recent raport MCV privind progresele inregistrate de Romania in directia indeplinirii angajamentelor asumate privind reforma judiciara si combaterea coruptiei. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Comisia Europeana a adoptat astazi, 13 noiembrie, in contextul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV), cel mai recent raport al sau privind progresele inregistrate de Romania in directia indeplinirii angajamentelor asumate privind reforma judiciara si combaterea coruptiei. Raportul publicat…

- Comisarul Corina Cretu va face, luni si marti, o vizita la Bucuresti, in cursul careia va avea convorbiri cu premierul Viorica Dancila si va discuta viitorul politicii europene de coeziune in cadrul a doua conferinte de anvergura. Corina Cretu va sustine si doua conferinte de presa.Potrivit…

- “Atrag atenția asupra unui fapt grav: este inacceptabila tendința unor membri ai Parlamentului European de a face din Romania o ținta de campanie electorala, un mijloc catre un scop politic personal, legat de alegerile europene viitoare. Romania este o țara stabila, in care legile sunt respectate, iar…

- "Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor…

- "Cred ca e o forma de presiune pusa de ministrul justitiei asupra Parchetului General si asupra tuturor procurorilor din Parchetul General care in momentul de fata desfasoara ancheta privitoare la reprimarea brutala a manifestatiei", a declarat Orban, la Romania TV. El a afirmat ca asupra…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, intr-o emisiune TV, ca prin declansarea procedurii de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, ministrul justitiei, Tudorel Toader, pune presiune pe acesta si procurorii implicati in ancheta privind protestul din…