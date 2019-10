Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Dan Nica, a fost votat cu unanimitate de voturi, in CEX-ul PSD de marți, ca și propunere a guvernului Dancila pentru postul de comisar european pentru Transporturi. In schimb, Victor Negrescu, unul dintre candidații vehiculați ca fiind pe lista scurta in cursa interna PSD pentru…

- Dan Nica, europarlamentar PSD, a fost votat, in unanimitate, in ședința CEX de marți dupa-amiaza, sa fie propunerea Romaniei pentru postul de comisar european, in locul Rovanei Plumb, refuzata de Comisia JURI.știre in curs de actualizare

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, dar ar putea fi nominalizata si o femeie pentru aceasta functie, la Comitetul Executiv National al PSD de...

- Rovana Plumb mai poate deveni comisar european. Este dezvaluirea facuta de Carmen Avram, europarlamentar PSD. Europarlamentarul a ținut sa explice și care ar fi urmatorii pași, daca lucrurile nu se vor rezolva in cateva ore. „Parlamentul ii va scrie Ursulei Gertrud von der Leyen sa ia masuri in privința…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu anunța ca scenariul numirii sale in funcția de comisar european interimar din partea Romaniei a cazut. Asta dupa ce ambasadorul Romaniei la UE ar fi primit...

- Premierul Viorica Dancila i-a recomandat lui Dacian Ciolos sa isi faca o analiza a propriei activitati in calitate de comisar european, dupa ce liderii USR PLUS au criticat propunerile PSD pentru functia de comisar european. Aflata la Iasi pentru a participa la Comitetul Executiv Judetean,…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a afirmat, miercuri, ca propunerile pentru functia de comisar european, respectiv Dan Nica si Rovana Plumb, sunt slabe, riscand reputatia tarii. Liberalul ii cere premierului retragerea candidaturilor si formularea unor propuneri „serioase”.