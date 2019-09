Europarlamentarul Mircea Hava, ales vicepreşedinte al Delegaţiei PE pentru relaţiile cu Canada 'Sunt onorat sa va spun ca astazi, 26 septembrie 2019, am fost ales, prin vot, sa reprezint Parlamentul European din functia de Vicepresedinte al Delegatiei pentru relatiile cu Canada. Un parteneriat pe care secolele l-au validat. Adus, acum, la nivelul secolului 21, continuat, azi, cu tot mai putine compromisuri si tot mai multe avantaje, avand cadrul a doua documente de cooperare foarte importante: Acordul economic si comercial cuprinzator (CETA) si Acordul pentru un parteneriat strategic. E o provocare pe care sunt determinat sa o duc la bun sfarsit, in cadrul uneia dintre cele mai cunoscute… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

