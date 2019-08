Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a criticat in direct la Romania TV modul in care PSD iși triaza prezidențiabilul. Potrivit primarului general, partidul merge intr-o direcție greșita in desemnarea candidatului, o direcție de dinainte stabilita. Potrivit Gabrielei Firea, PSD cauta un candidat neconflictual, de tipul…

- Dincolo de zambete și vorbe frumoase exista și secrete pe Insula Iubirii. Secrete care apar dupa experiențele petrecute in Thailanda. Andi a dezvaluit ce s-a intamplat cu adevarat in momentul in care a decis sa-i faca ochi dulci uneia dintre concurente.

- Europarlamentarul PSD Carmen Avram a primit susținerea lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, legat de mandatul din cadrul Comisiei Agri, spunand ca aliați ii vor fi cei doi liberali din comisie. Atat Carmen Avram, cat și Rareș Bogdan i-au criticat, intr-o intervenție la Antena 3, pe președintele Franței…

- Calculele calificarilor in etapele superioare ale Campionatului Mondial de Fotbal pentru Tineret din Italia și San Marino 2019 au ajuns la ultima necunoscuta: rezultatul meciului Romania - Franța, in urma caruia se vor afla ultimele doua echipe care vor juca

- 16.806 de lei aloca autoritațile locale de la Vulcan pentru intocmirea unui studiu pentru inchiderea gropii de gunoi de pe raza localitații. Edilii au comandat un studiu geotehnic și hidrogeotehnic pentru “inchidere groapa de gunoi (2 foraje de 6 m fiecare și doua penetrari dinamice, prelevarea…

- Totul se decide la aceasta degustare. Fara sa știe cine a gatit farfuriile, cei trei chefi trebuie sa ia decizia finala, o decizie care trimite cea mai pregatita echipa in lupta pentru premiul de 10.000 de euro

- Asociatiile civice "Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei" si "Impreuna pentru A8" ii cer presedintelui PSD, Liviu Dragnea, intr-o scrisoare deschisa, sa renunte la mitingul din 9 mai de la Iasi, motivand ca organizarea unei actiuni de partid de Ziua Europei aduce deservicii imaginii orasului, informeaza…