Europarlamentarul Elmar Brok, despre dosarul Laurei Kovesi: Un truc politic, care încalcă domnia legii "Exista multe metode prin care poti incerca sa opresti ascensiunea unui candidat pe care nu-l simpatizezi din considerente politice. Ceea ce se intampla acum este in mod evident un truc politic, insa unul care incalca domnia legii intr-un stat de drept. Felul in care a fost facut, exact inainte ca dumneaei sa vina la Bruxelles, pentru a fi audiata, dovedeste clar ca este vorba despre o actiune politica, nu despre un demers judiciar credibil. Actiunea judiciara este folosita drept alibi pentru un comportament politic extrem de negativ. Este complet neacceptabil din punctul de vedere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

