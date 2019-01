Stiri pe aceeasi tema

- Premierul V. Dancila, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila participa la aceasta ora, la Bruxelles, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Sefa executivului este însotita de o delegatie a Guvernului României. Corespondenta…

- Intrevederea a avut loc in contextul in care, miercuri, ministrul Tudorel Toader va prezenta in Comisia LIBE prioritatile in domeniul Justitiei ale Presedintiei romane la Consiliul UE. "Ministrul roman al Justitiei a exprimat deschiderea pentru o colaborare stransa intre Presedintia romana…

- Parlamentul European are trei sedii: la Bruxelles, Luxemburg si Strasbourg. Parlamentarii europeni calatoresc in orasul francez in fiecare luna pentru a participa la sedintele plenare.Sediul din Strasbourg "este folosit in jur de 40 de zile pe an si costa un miliard de euro'' pentru fiecare…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 28 decembrie 2018:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (EU, Euratom) 2018/994, adoptata la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor…

- Intrebat cum vede Romania, din punct de vedere al coruptiei si daca este pregatita de preluarea presedintiei Consiliului European, Tajani a declarat: „Din punctul meu de vedere, Romania este pregatita sa preia presedintia Consiliului European. Coruptia este o problema nu doar in Romania. Parlamentul…

- Astazi, la Strasbourg, incepe o noua sesiune in plen a Parlamentului European, care ar urma sa se pronunte, maine, asupra unei rezolutii privind respectarea statului de drept in Romania, in aceeasi zi in care la Bruxelles va fi publicat raportul Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru 2018. Proiectul…

- „Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania", miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

- Pe 13 noiembrie, Comisia Europeana va da publicitatii ceea ce surse de la Bruxelles definesc drept cel mai dur raport MCV in privinta Romaniei din 2007 incoace, adica de la instituirea acestui mecanism. Informatia este cat se poate de credibila in conditiile in care CE si-a exprimat oficial ingrijorarea…