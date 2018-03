Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei”, Costin Georgescu, a declarat marti, pentru MEDIAFAX, ca forul se va intalni miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta solicitarea retragerii decoratiei acordate in 2009 europarlamentarului Cristian Preda.

- Europarlamentarul Cristian Preda, acuzat de PSD ca a defaimat tara, a cerut sa fie audiat public de catre Consiliul de onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“, insa seful Cancelariei Ordinelor s-a opus. Cristian Preda va fi judecat de Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu si de Serban Bradisteanu,…

- Europarlamentarul Cristian Preda a cerut ca audierea sa in fata Consiliului de onoare al Ordinului 'Steaua Romaniei' sa fie una publica, insa solicitarea sa a fost respinsa. "Am scris Cancelariei Ordinelor ca doresc ca audierea mea, din 28 martie, in fata Consiliului de onoare…

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Aud ca dl Cristian Preda, europarlamentar roman, urmeaza sa fie certat de membrii Consiliului de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei“ (Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, Mircea Geoana etc.) pentru „defaimarea tarii“.

- Justiția in tirania condamnatului Dragnea: pușcariabilii judeca oamenii cinstiți! Un condamnat, trei pesediști notorii și un fost șef al SRI care a ajuns pudel pe la televiziunea lui Dan Voiculescu: acesta este tribunalul popular care urmeaza sa-l judece pe europarlamentarul Cristian…

- Europarlamentarul Cristian Preda acuza coalitia PSD-ALDE ca vrea sa il lase fara ordinul Steaua Romaniei, pentru ca ar fi criticat la Bruxelles guvernele Grindeanu si Tudose. Preda va fi "judecat" pe 28 martie de Consiliul de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, care ar putea propune presedintelui…

- Consiliul Ordinului „Steaua Romaniei“ il cheama la judecata de eurodeputatul Cristian Preda, pentru „defaimarea tarii“. Acesta sustine ca este acuzat de criticarea guvernelor PSD-ALDE si ca va fi tras la raspundere.

- Acuzat, printr-un denunt, de ”defaimarea tarii”, europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat sa dea explicatii in fata Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei. Posesor al acestei medalii, Cristian Preda s-ar putea trezi in situatia de a-i fi retrasa decoratiei, asa cum de altfel a patit…

- Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat miercuri, referitor la faptul ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului ”Steaua Romaniei”, fiind acuzat de neglijarea interesului national si defaimare, ca este solidar cu acesta, afirmand ca “noua realitate nationalist-iliberala…

- Parlamentarul european Cristian Preda anunta pe Facebook faptul ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde pentru acuzatiile de defaimare a tarii peste hotare.

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat miercuri ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, distinctie pe care a primit-o in 2009, pentru a raspunde unui denunt privind defaimarea tarii. "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu…

- Europarlamentarul Cristian Preda a anuntat, miercuri, ca a fost convocat de Consiliul de Onoare al Ordinului „Steaua Romaniei” „pentru a raspunde unui denunt PSD-ALDE de defaimare a tarii”. Consiliul este format din sapte persoane printre care si Gabriela Firea, Mircea Geoana, Ecaterina Andronescu,…

- Europarlamentarul Cristian Preda este acuzat de defaimarea țarii și a fost chemat in fața onsiliului de Onoare al Ordinului Steaua Romaniei, in urma unui denunț. El urmeaza sa se prezinte pentru a da explicații pe 28 martie.

- Europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei pentru a da explicații cu privire la punctele de vedere susținute in fața Parlamentului European. Preda a replicat, legat și de eventuala lege antidefaimare, ca prigoana deja a inceput. Europarlamentarul…

- El a spus ca va fi judecat de Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Șerban Bradișteanu, Mircea Geoana, fostul director SRI Costin Georgescu și generalul Degeratu. [citeste si] "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu și Tudose, sunt chemat in fața…

- Europarlamentarul Cristian Preda este chemat in fața Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, ca urmare a criticilor aduse Guvernelor Grindeanu și Tudose. Anunțul a fost facut de europarlamentar pe pagina personala de Facebook.„Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in…

- "Prigoana a inceput. Intrucat am criticat in PE guvernele Grindeanu si Tudose, sunt chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde unui denunt care reia acuzatiile PSD-ALDE de defaimare a tarii. Ma vor judeca: Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu, doctorul Serban…

- Eurodeputatul PPE Cristian Preda a declarat la RFI ca vizita pe care premierul Viorica Dancila o face marti si miercuri la Bruxelles nu are rost, daca vine doar ca sa se confrunte cu reprezentantii institutiilor europene."Daca la Comisie, doamna Dancila va spune va ascultam in sfarsit si cerem…

- Cinci remorci, cu aproape opt tone de deșeuri și mobilier degradat au fost stranse in urma lucrarilor de igienizare efectuate in zona caminului social de pe strada ... The post Reprezentantii unei primarii din vestul tarii au chemat detinutii pentru a face curat in doua blocuri sociale appeared first…

- Intre Liviu Dragnea și premierul Dancila a aparut prima ruptura evidenta. Deși au ieșit amandoi din aceeași incapere și au discutat despre viitoarele decizii luate de PSD, cei doi au ieșit cu doua puncte de vedere total diferite.

- Presedintele PNL Arges, Adrian Miutescu a luat atitudine fata de scandalurile inter-PSD de la Stefanesti care par sa nu se mai termine: ”Acesti oameni - pesedistii - sunt incapabili sa se conduca pe ei insisi, dar vor sa conduca o tara. Ca si cum nu erau suficiente crizele nationale cu Grindeanu, Tudose…

- Dezechilibrele macroeconomice s-au accentuat in anul 2017, sub guvernarile PSD Grindeanu și Tudose, ducand la valuri de scumpiri, explozia inflației și deteriorarea cursului valutar. Deficitul de cont curent a explodat anul trecut, iar datoria externa a crescut cu un miliard de euro, arata cele mai…

- Vladimir Vorinin, fostul președinte din Republica Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Liviu Dragnea va fi audiat in comisia de aparare din Senat. Liderul PSD va fi chemat, saptamana viitoare, sa dea explicatii si sa prezinte probe legate de acuzatiile pe care le-a facut la adresa SPP. Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, spune ca audierile vor continua cu…

- E pasionant razboiul pe care il duce PSD, grupat, normal, in jurul liderului sau, Liviu Dragnea, cu generalul Lucian Pahonțu și implicit cu SPP, serviciul secret condus de general de aproape 13 ani. Pare o furtuna noua in paharul de apa pe care-l consideram țara, dar nu e deloc așa.

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Pe la sfarșitul saptamanii trecute, Sorin-Cristian Giuvelea, fost vicepreședinte meteoric la ANAF - adica numit de Grindeanu și mazilit de Tudose -, se lauda oricui statea sa il asculte ca a venit din nou vremea lui, iar numirea sa drept președinte al ANAF este ca și decisa, in cercurile inalte de partid…

- De la Bruxelles, Iohannis transmite ca legile justiției sunt „intangibile”. Cu alte cuvinte, nici cu o floare nu poți sa le atingi. Juncker incearca sa-i cante in struna, afirmand insa ca ar trebui totuși schimbate, daca au fost atinse. Adica sa nu ramana așa cum le-a schimbat parlamentul, pentru ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose. "Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...)…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Victor Ponta, care a vorbit in numele grupului parlamentarilor neafiliati politic, a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD si i-a urat Vioricai Dancila sa aiba succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier. ”Dupa momentul de stand-up la care…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- La capatul unei zile de intalniri cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila (54 de ani). Ea este al treilea premier desemnat de la alegerile din iarna lui 2016 incoace, dupa ce PSD si-a devorat propriile guverne – guvernul Grindeanu, demis prin…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca formatiunea pe care o conduce va astepta decizia sefului statului in privinta Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier. "PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru. Noi am spus ca nu o cunoastem…

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comparat pe Viorica Dancila cu pavianul cu mantie. ”Încep sa ma gândesc ca Susanica Gâdea (n.r. sau Suzana Gâdea, membra marcanta a regimului ceaușist) sau Maria Bobu (n.r. fosta soție a lui Emil Bobu)…

- Fostul președinte Traian Basescu a reacționat la propunerea de premier anunțata de PSD. Liderul PMP susține ca social democrații au cautat o persoana aservita lui Liviu Dragnea și il indeamna pe președintele Iohannis sa acționeze și sa se implice in jocul politic. Fostul președinte Traian Basescu a…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- Numarul 1 in cadrul Partidului Social Democrat da de inteles ca s-a lecuit in a face propuneri pentru sefia Guvernului, dupa experientele cu Grindeanu si Tudose, cei doi premieri PSD care au parasit fotoliul de la Palatul Victoria la doar cateva luni de la investire. La finele celor cinci ore ale sedintei…

- Artistul, fost consul al Romaniei la Montreal, e nevoit acum sa dea explicatii in fata anchetatorilor. Iata despre ce este vorba. La fel ca Alexandru Arsinel, cantarețul Victor Socaciu a fost chemat la audieri, in aceasta dimineața, la DIICOT, pentru ca ar fi primit un “transplant preferential”. Este…

- Criza din PSD ar fi de fapt un transfer pașnic de putere de la Dragnea la Tudose, ambii fiind manevrați de același personaj. Este scenariul lansat de fostului ministru al Muncii Sebastian Lazaroiu, care nu dezvaluie numele „papușarului”, insa lasa sa se ințeleaga ca ar putea fi vorba despre Florian…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spune ca era nevoie de convocarea unei sedinte-fulger a CEx pentru reglarea problemelor din partid, care s-au amplificat in ultima perioada si au facut ca "PSD sa ajunga pe toate paginile ziarelor, inclusiv in afara tarii"....

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a negat duminica, in replica la acuzatiile oficialilor de la Teheran, orice implicare a agentiei americane de informatii in manifestatiile de protest care au zguduit Iranul saptamana trecuta, transmite AFP."Este fals. Este poporul iranian. Ei le-au creat, ei le-au…