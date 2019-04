Europarlamentarul Corina Cretu a atras atenția in privința birocrației, prezenta chiar și in derularea programelor europene. „In alte state se depun dosare in mod electronic, nu cu camioanele” a spus Corina Crețu, explicand ca Romania introduce cele mai multe restrictii in ghidurile de finantare. Restrictii in ghidurile de finantare de la noi nu se regasesc in normele europene a spus Corina Crețu, intr-o conferinta de presa, sambata, la Bistrita. Declaratia comisarului european vine dupa ce acesta a discutat cu presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, de la care a aflat…