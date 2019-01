Finalistii premiilor MEP Awards, distinctii acordate pentru a aprecia activitatea si contributia membrilor Parlamentului European la dezvoltarea legislatiei europene au fost desemnati in cursul acestei saptamani. Eurodeputatul Claudia Tapardel se regaseste in onoranta postura de a fi fost nominalizata pentru a treia oara la Categoria Transport si Turism. Demersul vine sa demonstreze ca activitatea social-democratei […] Europarlamentarul Claudia Tapardel, nominalizata MEP AWARDS al treilea an consecutiv is a post from: Ziarul National