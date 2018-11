Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, europarlamentarul PSD Claudia Țapardel a avut intalniri bilaterale cu doi dintre cei mai importanți membri ai Comisiei Juncker, Comisarul European pentru Mobilitate și Transport, Violeta Bulc, precum și Comisarul European pentru Educatie, Cultura si Tineret,…

- Asa cum se intampla in fiecare an, in ultimul week-end din octombrie, trecem la ora de iarna.Nu uitati deci sa va reglati ceasurile, in noaptea de sambata spre duminica. Asadar, ora 4 va deveni ora 3.E drept ca telefoanele inteligente se regleaza singure, in ceea ce priveste ceasul. Ramane de vazut…

- Comisia permanenta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO continua demersurile pentru constituirea Rezervatiei Biosferei Transfrontaliere trilaterale „Delta Dunarii–Prutul de Jos“, printr-o cooperare intre Romania, Ucraina si Republica Moldova, sub patronajul Organizatiei…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a afirmat ca spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu atace, "macar de aceasta data", Romania, in discursul pe care il va sustine, marti, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg.

- „In aceste conditii, toti romanii se asteapta ca, de aceasta data, presedintele tarii sa reprezinte cu onoare Romania si pe romani la Strasbourg", a transmis, luni, europarlamentarul Claudia Tapardel. „In calitate de europarlamentar roman imi doresc ca in discursul sau, presedintele Klaus…

- Europarlamentarul olandez Judith Sargentini, care a redactat si raportul in urma caruia Parlamentul European a demarat activarea Art. 7 pentru Ungaria, se fereste sa compare Romania cu tara vecina si spune ca Guvernul nostru inca are timp sa se redreseze si sa opreasca schimbarile negative din domeniul…

- Majoritatea cetatenilor UE doresc renuntarea la ora de vara, conform presei germane, scrie Politico potrivit News.ro . In jur de 80% dintre respondentii unei consultari publice lansate de Comisia Europeana luna trecuta au declarat ca ar sustine renuntarea la ora de vara. Comisia a lansat consultarea…

- Comisia a lansat consultarea ca parte a analizei sale asupra directivei UE privind ora de vara. Nu au fost oferite detalii, insa Comisia a precizat ca au participat 4,6 milioane de cetateni UE. Comisarul European pentru Transport, Violeta Bulc, va informa comisarii in legatura cu rezultatele saptamana…