Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine daramarea Guvernului Tudose, deoarece „PSD a invatat din momentul Sorin Grindeanu”.„Turneul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sâmbata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a început ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine darâmarea Guvernului Tudose,

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat joi la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Codrin Ștefanescu lanseaza un atac fara precedent la adresa fostului premier Victor Ponta. Acesta este de parere ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu l-ar fi sfatuit fostul lider PSD."Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu vorbeste, de la ora 11.00, la Adevarul Live, despre posibila restructurare sau remaniere a Guvernului Tudose, tensiunile din PSD si candidatul formatiunii la prezidentialele din 2019.

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a inaintat un scenariu in ceea ce privește situația din PSD punctand ca, deși liderul PSD este sfatuit „de unii consultanți din afara țarii” sa organizeze un Congres Extraordinar al partidului, Liviu Dragnea nu va merge pe aceasta idee, intrucat nu este un lider curajos.

- Liviu Dragnea a transmis și el un mesaj de Anul Nou. Președinte PSD a susținut ca "în 2017, românii au trait mai bine ca în 2016, iar în 2018 vor trai mai bine ca în 2017".

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a comentat, pentru DCNews: ”Eu cred ca e un scenariu la care se gandesc cei cațiva care au ramas in jurul lui Liviu Dragnea: Gabriela Firea, care este ea insași in campanie electorala sa-i ia locul lui Liviu Dragnea, probabil cea pe care Liviu Dragnea se gandește…

- Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea ar trebui sa renunțe la funcția de președinte al Senatului, respect președinte al Camerei Deputaților, spun mai multe organizații non-guvernamentale, printre care Institutul pentru Politice Publice și Platforma România 100.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, luni, ca președintele PSD Liviu Dragnea face parte din "statul paralel" la care fac referire liderii PSD și ca Dragnea a beneficiat de acest "stat paralel". "Vedeți afacerile lui Liviu Dragnea cu apropiați ai…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anuntat, luni, ca il va da in judecata pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declaratiile repetate in care afirma ca Ivan nu ar fi membru al formatiunii social-democrate. "Am incercat toate posibilitatile, am mers pe cale statutara, am trimis solicitari,…

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost miercuri seara invitatul emisiunii Romania 9 de la TVR1 și a vorbit despre statul paralel, legile justiției, Ordonanța 13 sau situația liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Dragnea: Proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea veni in Parlament pe 29 noiembrie, el mentionand ca acesta va intra in dezbaterea comisiilor de Buget-Finante…

- Europarlamentarul Catalin Ivan apreciaza ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este exponentul cel mai notoriu al "statului paralel" și ca acesta ar fi "un om putred de bogat, cu o avere pe care nu va putea niciodata s-o...

- Fostii premieri PSD Victor Ponta si Sorin Grindeanu, fostii ministrii PSD Dan Sova si Eugen Teodorovici si fostul prefect PD de Teleorman (2001-2004) Teodor Nitulescu au fost audiati ca martori in cel mai recent dosar dechis pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea. Detaliile apar in cele 141 de pagini…

- Liviu Dragnea, puternicul presedinte al PSD, se confrunta cu unele dintre cele mai grave acuzatii ce pot fi formulate impotriva unui om politic. Procurorii anticoruptie l-au pus sub acuzare intr-un dosar care priveste o companie ajunsa celebra, Tel Drum, pe care liderul PSD ar controla-o si careia…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa a UDMR care prevede ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, iar angajatii maghiari sa primeasca o zi libera pentru a participa la manifestari. Inițial, proiectul prin care…

- PNL i-a cerut, luni, liderului PSD Liviu Dragnea sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, in contextul in care este urmarit penal pentru mai multe infractiuni, afirmand ca fragilizeaza Parlamentul si imaginea institutiei. „S-ar impune cu necesitate ca dansul sa demisioneze…

- Senatorul PNL Florin Citu a precizat, duminica, intr-o conferinta, ca liderul PSD Liviu Dragnea are un plan de razbunare impotriva celor care au protestat fata de masurile PSD in zona economica si justitie, el aratand, totodata, ca in 2018 nu vor exista investitii si vor creste taxele locale.…

- Chiar daca au fost mult mai puțini decat duminica precedenta, protestatarii au strigat lozinci impotriva Guvernului Tudose. „PSD, ciuma roșie – Dragnea nu te vrem, ieși afara din sistem – DNA sa vina sa va ia – Uniți salvam toata Romania – Rezistam și nu cedam – Liviu Dragnea nu fii…

- Bușoi, despre moțiunea de cenzura PNL impotriva Guvernului Tudose. „Moțiunea de cenzura trebuie sa stranga opoziția in jurul PNL și sa amplifice sciziunile din PSD”, considera vicepreședintele PNL, Cristian Bușoi, potrivit unui comunicat transmis, duminica, Agerpres . „In primul rand, obiectivul strategic…

- Asa-numita „revolutie fiscala“, care cel mai probabil va fi adoptata azi de Guvern prin Ordonanta de Urgenta, loveste intr-un loc de care s-a vorbit mai putin in ultimele zile: bugetele primariilor din tara. Asta pentru ca valoarea cotelor defalcate ce revin bugetelor locale din impozitele pe venit…

- Intrebat daca s-a impacat cu Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu a aratat ca este in dialog cu liderul PSD si ca, totodata, contestatia facuta pe marginea excluderii sale din PSD nu-si mai are rostul. [citeste si] ”Am avut o discutie acum doua saptamani cu domnul Liviu Dragnea. (...) Avand…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marți, cu 270 de voturi "pentru" și 117 "impotriva", numirea lui Sorin Grindeanu in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM).

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marți, cu 270 de voturi „pentru” și 117 „impotriva”, numirea lui Sorin Grindeanu in funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Nominalizarea lui Grindeanu pentru aceasta funcție a fost transmisa…

- Initial, fostul premier Victor Ponta nu a dorit sa ia cuvantul, insa a primit o "provocare" de la Bichineț. "Mi-as dori foarte mult sa-l aud pe domnul Ponta cum se exprima aici, si nu pe holurile Parlamentului. Multumesc!", a spus acesta. Ulterior, Ponta a luat cuvantul. "Daca domnul Bichineț…

- Premierul Mihai Tudose si fostul premier Sorin Grindeanu au ajuns marti, inainte de ora 13.00, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar inainte de sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului in care trebuie sa se voteze numirea lui Grindeanu la conducerea ANCOM.In…

- In cadrul audierilor, Sorin Grindeanu a precizat ca a absolvit studii superioare in domeniul informaticii, avand un masterat in domeniul bazelor de date. Ulterior, a fost cadru didactic la Universitatea din Timisoara timp de trei ani. De asemenea, a lucrat in administratia locala, dar si in mediul…

- Familia Bush, n-a ascuns niciodata ca nu-l apreciaza pe magnatul de la Casa Alba. Tatal a votat-o pe Hillary iar fiul a depus buletinul de vot in alb. George H.W. Bush a spus despre Trump e un laudaros si ca nu stie sa fie presedinte. Temerile familiei Bush sunt mari in ceea ce priveste pe republicani…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus ca l-a rugat pe premierul Mihai Tudose sa dea o ordonanta pentru ca tratamentele ranitilor din clubul Colectiv sa fie suportate din bugetul de stat si in 2018, fostul premier Dacian Ciolos il anunta ca aceasta exista deja. "Cu ocazia petrecerii sale aniversare,…

- Nu este nici banc și nici o piesa amintind de Caragiale, dar PSD și Liviu Dragnea i-au facut un mare bine lui Sorin Grindeanu cand l-au exclus din partid. Daca era membru, fostul premier nu se putea lauda acum cu apolitismul sau, astfel ca poate prelua șefia ANCOM, unde salariul lunar depașește 10.000…

- Premierul Mihai Tudose a transmis luni Parlamentului propunerea sa privind șefia acestei instituții, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu, omul acuzat de Liviu Dragnea in urma cu cateva luni ca ar fi "omul sistemului". "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dița și-a prezentat demisia din funcția…

- Amintim ca ieri premierul Mihai Tudose a transmis Parlamentului propunerea sa privind sefia acestei institutii, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu. "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dita si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Comisia economica, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților il vor audia marți, de la ora 15,30, pe fostul premier Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Comunicații…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose, mai ales dupa ce Sorin Grindeanu a fost propus de catre prim-ministru la șefia ANCOM.

- Fostul premier Sorin Grindeanu este propus de prim-ministrul Mihai Tudose pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Propunerea va fi discutata in sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului de luni, dupa care…

- Comisiile parlamentare de specialitate au termen pana pe 26 octombrie sa-l audieze pe Sorin Grindeanu, candidatul pentru funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), a declarat luni secretarul Camerei Deputaților, Ioana Bran. …

- Premierul Mihai Tudose i-a propus, luni, precedesorului sau Sorin Grindeanu sa il numeasca presedinte ANCOM, potrivit unor surse guvernamentale, dupa ce vineri fostul presedinte al autoritatii, Adrian Dita, si-a depus demisia. ”Premierul (Mihai Tudose - n.r.) i-a propus astazi (luni -…

- Senatorii si deputatii stabilesc, luni, data la care vor numi noul presedinte al Autoritatii de reglementare in telecomunicatii dupa ce fostul sef al ANCOM, Adrian Dita, a demisionat.Potrivit unor informatii obtinute de STIRIPESURSE, premierul Mihai Tudose l-ar viza pentru propunea pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a sustinut marti ca „sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest guvern” si a afirmat ca „este de fapt guvernul celor care au castigat...