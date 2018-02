Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Comisia Europeana a chemat, astazi, la Bruxelles, noua tari ale Uniunii, printre care si Romania, care incalca normele de calitate a aerului. Potrivit purtatorului de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, este ultimul avertisment inainte de actionarea in instanta, care ar putea duce la sanctiuni financiare.…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar.

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la ora 12, cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Acesta a ținut un discurs in care vorbit și despre parteneriatul cu SUA, dar mai ales despre consolidarea Uniunii Europene.

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Comisia Europeana a propus joi noi norme menite sa ofere statelor membre, inclusiv Romaniei, o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxa pe valoare adaugata (TVA) si sa creeze un mediu fiscal imbunatatit, care sa ajute la dezvoltarea firmelor mici si mijlocii din Uniunea Europeana, a…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- In magazine, clientii pot observa deja o scumpire de cativa bani a painii si a produselor de panificatie, astfel ca cel mai ieftin sortiment, franzela de 1 leu, a ajuns sa coste peste aceasta suma. Reprezentantii industriei confirma ca painea s-a scumpit si nu exclud majorari de preturi si in continuare.…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.Citeste…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor de electricitate din UE.

- Comisia Europeana (CE) a transferat, la finalul anului trecut, Romaniei suma de 454.061.256 euro, reprezentand rambursarea de fonduri solicitate prin cererile de plata intermediare transmise de Autoritațile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Comisia Europeana (CE) a notificat oficial Romania in ceea ce priveste ridicarea conditionalitatii tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 - Cai ferate si 7.3 - Alte tipuri de transport). Investitiile in infrastructura constituie o piatra de temelie pentru dezvoltarea sociala a tarii.…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”. CFR Marfa este…

- Reprezentanti ai Comisiei Europene au fost informati de conducerea MediaSind in legatura cu 'asaltul politic' asupra libertatii presei din Romania, prin modificarea legilor justitiei de catre coalitia aflata la putere, informeaza federatia, printr-un comunicat remis, vineri, Agerpres. Presedintele…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- Comisia Europeana confirma avertismentele economistilor din ultimii ani: Romania are printre cele mai mici venituri din taxe raportate la PIB din intreaga Uniune Europeana, respectiv 26%. Tara noastra depaseste doar Irlanda la acest capitol, care are venituri din taxe de 23,8% din PIB. La polul opus…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- good.bee Credit IFN a anunțat primirea, din partea Comisiei Europene (CE), a certificarii pentru respectarea Codului European a bunelor practici in furnizarea de microcredite. Certificarea confirma poziția good.bee Credit IFN SA ca fiind cel unul dintre cei mai buni furnizori de microcredite din Europa,…

- Aproape 176 de milioane de euro din Fondul de Coeziune sunt investiți in infrastructura de gestionare și distribuție a apei in multe zone urbane din județul Vrancea, in estul Romaniei, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Acest proiect sprijinit de Europa, care include construirea…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- CE: Ratele de vaccinare au scazut. Eficienta serviciilor de prevenire, sub semnul intrebarii Ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, in cazul copiilor, a scazut in ultimii ani, fapt ce a dus la un procent ridicat de infectii cu rujeola in Romania, arata…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- Echipa INACO s-a deplasat la Bruxelles, in perioada 21-23 noiembrie, intr-o misiune economica, un adevarat tur de forța maraton in contactul cu instituțiile europene, pentru internaționalizarea companiilor romanești, pentru creșterea competitivitații publice și private prin contribuțiile noastre la…

- Paradox romanesc. Mancarea este mai ieftina in Romania decat in alte tari europene. Dar proportional, cheltuim de doua ori mai mult pe mancare decat media europeana. Specialistii spun ca cifrele arata cat de mici sunt, de fapt, veniturile romanilor. Aceleasi statistici spun ca transportul ne costa cat…

- „In prezent, ca si in anii 2006-2008, politicile puternic pro-ciclice au determinat accelerarea mult peste potential a cresterii economice. Dar deficitul de cont curent, care ajunsese in acea perioada la niveluri cu totul exceptionale (13,8% din PIB in anul 2007, respectiv 11,8% din PIB in anul…

- Consilierul local si presedintele USR Sector 1, Clotilde Armand, a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si presedintelui francez, Emmanuel Macron, cerandu-le sa analizeze cu atentie…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…

- Potrivit punctului de vedere al ministrului delegat, transmis Mediafax, prin intermediul biroului sau de presa, evaluarea Agentiei Europene a Medicamentului privind relocarea de la Londra intr-un alt oras european, pe care a trimis-o Comisiei Europene, reprezinta o evaluare paralela cu cea a Comisiei…