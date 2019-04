Europarlamentarul Andi Cristea, pe lista PSD pentru PE 2019: Din acest motiv am decis să candidez ''Am fost unul dintre europarlamentarii romani care au avut bafta. Inainte sa fiu ales in Parlamentul European, experienta mea anterioara a fost pe linia diplomatiei parlamentare. Am ales sa continui pentru ca imi place munca pe care o fac. Imi place activitatea de diplomatie parlamentara”, a zis Andi Cristea la DC News. Secretul reusitei, echilibrul intre viata profesionala si viata de familie Secretul reusitei, echilibrul intre viata profesionala si viata de familie ''Dincolo de lucrurile pompoase, este o activitate foarte dinamica. Media de varsta din Parlamentul European este mai scazuta decat in Consiliul European. Chestiunile nu sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

