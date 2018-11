Europarlamentarul Andi Cristea, despre Teodorovici: Merită acest lucru! ”Ministrul Finanțelor nu e o poziție de om iubit, nici in general nici in Romania. Banii nu sunt niciodata destui, iar periodic pronunți expresia taxe sau impozite. Eugen Teodorovici a fost și este insa un ministru de succes in perioada de recuperare de dupa austeritate și merita macar un lucru: sa nu fie scos din context și sa fie ascultat. Daca nu i-ar fi pasat de romani, nu ar fi ajutat la revenirea economica a țarii. Nu se schimba nimic in regimul de lucru al romanilor din strainatate. Important e sa sprijinim revenirea acasa și munca romanilor pentru economia Romaniei”, a scris Andi Cristea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

