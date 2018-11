Europarlamentarii vor un nou MCV

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat azi rezoluția privind statul de drept in Romania. Europarlamentarii au votat rezoluția cu o majoritate de 473 de voturi pentru și 151 impotriva. Rezoluția amendeaza dur comportamentul guvernului și parlamentului din Romania privind statul de drept.

- Supravietuitori incendiului din clubul Colectiv au discutat, joi, cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, despre posibilitatea de a realiza un mecanism pentru interventia imediata in cazul unui accident cu mari arsi. Ei au decis sa formeze o asociatie care ii va ajuta pacientii arsi, informeaza Mediafax.“Am…

- Europarlamentari romani din grupurile PPE, S&D si ALDE apreciaza, referitor la votul ce va avea loc in Parlamentul European privind statul de drept in Romania, ca scenariul care exclude existenta unei rezolutii in urma dezbaterilor este unul viabil, insa a fost inaintata si ipoteza ca un eventual…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel a atras atentia luni seara, in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), ca in ultimul raport MCV al Comisiei Europene nu s-a vorbit despre abuzurile din justitie, adaugand totodata ca aceste abuzuri au fost provocate de protocoale dintre…

- Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai și Renate Weber au trimis la Bruxelles o scrisoare deschisa, in care vorbesc despre protocoalele secrete și efectele acestora in Justiție. Redam mai jos conținutul...

- Europarlamentarii au votat miercuri in favoarea extrem de sensibilei reforme in domeniul drepturilor de autor, obiectul unei batalii fara precedent intre artisti si editori de presa pe de o parte, si gigantii din digital si activisti pentru libertate pe internet pe de alta parte, informeaza AFP.…

- Elevii si studentii vor primi burse in baza unui mecanism nou, care prevede acordarea de alocatii atractive pentru domeniile de formare profesionala in care se atesta deficit de cadre.Cu o solicitare in acest sens a venit premierul Pavel Filip.