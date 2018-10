Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va vota, in ședința de plen din 14 noiembrie, rezoluția privind statul de drept in Romania, conform proiectului de agenda publicat pe site-ul instituției europene.Potrivit agendei publicate pe site-ul Parlamentului European, in ședința plenului PE care va avea loc la Strasbourg…

- Parlamentul European ar urma sa voteze pe 14 noiembrie, in cadrul plenarei de la Strasbourg, rezoluția privind statul de drept din Romania, potrivit proiectului de agenda publicat pe site-ul PE, dupa ce dezbaterea in acest sens a avut loc tot la Strasbourg pe 3 octombrie.

- "Romania este o țara profund atașata proiectului european. Avem o societate vibranta și dinamica, in continua evoluție. Suntem o democrație tanara, care are resursele pentru a se perfecționa. Romanii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cat se poate de clar, și-au facut…

- Premierul Viorica Dancila a reluat in deschiderea sedintei Guvernului mesajul pe care l-a transmis, recent, in plenul Parlamentului European, reafirmand ca Romania isi mentine parcursul european si respecta statul de drept. In deschiderea reuniunii Executivului, inainte de a prezenta rezultatele…

- ”Nu este lipsa de patriotism daca in Parlamentul European critici guvernarea PSDragneaDancila, dar o rezoluție a Parlamentului European nu este necesara. Va pune Romania intr-o situație delicata, cu doua luni inainte de președinție și va da apa la moara euroscepticilor. Acreditarea ideii ca…

- Deputatul PNL, Gigel Stirbu, a anuntat, ca va propune in sedinta de marti a BEX al partidului, ca europarlamentarii PNL sa nu voteze rezolutia din Parlamentul European privind statul de drept in Romania, deoarece tara noastra nu trebuie sa piarda fonduri europene din aceasta cauza.

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca Parlamentul European amanat, pentru prima saptamana a lunii noiembrie, adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania.

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, miercuri, la Cotroceni, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca tara sa are ingrijorari cu privire la statul de drept din Romania, el subliniind ca acesta este fundamentul proiectului european, transmite News.ro . Intrebat despre apelul recent a…