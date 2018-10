Stiri pe aceeasi tema

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților, a declarat in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania, ca rapoartele despre țara noastra provoaca ingrijorari la nivelul UE, menționand ca așteapta…

- 'Am participat la Bruxelles la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, unde am avut ocazia sa vorbesc despre masurile adoptate la nivel guvernamental pentru promovarea reformelor in plan economic si social, pentru cresterea nivelului de trai…

- Premierul Vicorica Dancila a spus, miercuri, la reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, ca reformele din domeniul justitiei au urmarit o mai buna calibrare a sistemului judiciar romanesc la practicile europene si la recomandarile Comisiei…

- In continuarea intrevederilor avute la Bruxelles cu lideri ai grupurilor politice din Parlamentul European, Prim-ministrul Romaniei, Doamna Viorica Dancila, a participat astazi, 26 septembrie 2018, la reuniunea Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, transmite Guvernul Romaniei.Șeful…

- La intrevedere au participat si ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si europarlamentarul Dan Nica. Executivul precizeaza ca in cadrul convorbirilor au fost abordate dosarele de actualitate de pe agenda europeana, in perspectiva preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita la Bruxelles, a avut marti o intrevedere cu presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Udo Bullmann, in care premierul a prezentat "situatia reala din Romania", reafirmand atasamentul Guvernului…