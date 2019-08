Europarlamentarii intenţionează să declanşeze investigarea de către UE a (respectării) statului de drept de către guvernul lui Boris Johnson Eurodeputati din întreaga UE se organizeaza pentru a declansa o investigatie oficiala asupra guvernului britanic pentru încalcarea statului de drept, din cauza actiunii "deranjante" a lui Boris Johnson de a suspenda parlamentul, dezvaluie The Independent, citat de Rador.



Parlamentarii UE transmit o chestiune urgenta catre Comisie, solicitând actiuni în temeiul articolului 7 din tratatul fondator al UE, care a fost folosit pentru a judeca tari precum Polonia si Ungaria, atunci când s-a considerat ca guvernele lor au subminat democratia sau drepturile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

