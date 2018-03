Stiri pe aceeasi tema

- O retea europeana a serviciilor de inspectie judiciara a fost constituita la nivelul Uniunii Europene la propunerea Inspectiei Judiciare din Romania. Potrivit unui comunicat al IJ, transmis marti AGERPRES, membrii fondatori ai retelei au adoptat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc la Bruxelles,…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG). Reinnoirea Parlamentului European are loc…

- Salariul mediu net din ianuarie, mai mic fața de cel din decembrie. Salariul mediu net din ianuarie 2018 a fost de 2.484 lei, in scadere fața de luna decembrie cu 145 lei (-5,5%), a transmis marți Institutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari salarii nete au ramas cele din IT&C, la polul opus…

- Adunarea nationala populara din China (forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce îi ofera actualului președinte Xi Jinping, posibilitatea de a ramâne la conducerea tarii si dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca la nivelul Ministerului Public trebuie implementate masuri pentru eficientizarea instrumentarii cauzelor, reducerea numarului de dosare si echilibrarea volumului de activitate al parchetelor. "Orice raport de activitate ne invita sa privim catre viitor.…

- Numarul angajatilor de la nivelul judetului Gorj este iaan scadere, dupa cum anunta reprezentantii Directiei Judetene de Statistica. Vasile Paunescu, directorul Directiei de Statistica Gorj, a spus ca numarul de salariati la finalul lunii decembrie a anului trecut era in scadere cu 300 fata de luna…

- Romania nu are cum sa ajunga in situatia Poloniei, dar institutiile europene trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre, crede Liviu Dragnea, justificand astfel votul negativ dat de europarlamentarii PSD, in privinta activarii Articolului 7 in cazul Varsoviei. "Eu cred ca fiecare om voteaza…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale fortelor armate rusesti, scrie AFP.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania, deși atat Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila au fost relativ recent la Bruxelles. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepreședinte…

- Europarlamentarii au cerut o ancheta dupa numirea controversata saptamana trecuta a directorului de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul de secretar general, functia cea mai inalta in administratia acestei institutii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Grupurile…

- In contextul vizitei de lucru a Ministrului Afacerilor Externe si Integrarii Europene Tudor Ulianovschi la Bruxelles, acesta a avut intrevederi cu Andi Cristea, Presedintele delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana si

- Numarul nasterilor premature a crescut in ultimii ani, fapt care provoaca ingrijorarea medicilor neonatologi din Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Medicul-sef al sectiei Neonatologie din cadrul maternitatii spitalului, dr. Dana Murariu, a declarat, ieri, in ...

- Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro,…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Romania a pierdut 3,7 milioane de locuitori din 1990 pana astazi si va mai pierde inca o data pe atatia pana in 2050, daca autoritarile nu vor lua masuri eficiente pentru incetinirea declinului demografic. Datele Institutului National de Statistica (INS) arata clar ca, pe an ce trece, ramanem…

- OIL Terminal,cel mai mare operator portuar pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimic, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 158 milioane lei, in scadere cu 1,6%, si un profit net de 5 milioane lei, cu 70% sub nivelul din 2016, dar peste suma bugetata.…

- Dupa ce o jumatate de an presedintele PSD Liviu Dragnea, acompaniat de ministrul de finante si de ce al muncii, au spus ca salariile bugetarilor nu vor fi diminuate prin noua lege a salarizarii, primii fluturasi primiti zilele acestea de angajati au dezvaluit minciuna cu care social-democratii au defilat…

- Scaderea salariilor afecteaza nu numai sectorul bugetar. Si la privat, trecerea contributiilor la angajat a influentat în mod negativ câstigurile angajatilor. Dovada mesajele trimise pe adresa emisiunii Jocuri de Putere.

- "In scoli sunt multe lucruri care nu se respecta si nu se actioneaza. In unitatile scolare exista o stare de delasare inadmisibila. Sunt profesori care trec pe holurile scolilor si vad elevii care se injura, se imbrancesc si nu au niciun fel de reactie, sa ii intrebe pe copii cine sunt, de la ce clasa,…

- Conform statisticilor Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ), Brasovul devine un oras mai sigur de la an la an. Bilanțul IPJ Brasov pentru anul 2017 arata ca fața de anul 2016, infracționalitatea a scazut cu aproape 5%. Totul, in condițiile in care deficitul de personal al instituției este de aproape…

- Presedintele Tribunalului Mures, Veronica Szasz, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca in cursul anului trecut s-au inregistrat 8.655 dosare, ceea ce a insemnat o crestere semnificativa a numarului de dosare pe instanta, comparativ cu anul 2016, ajungandu-se la 1.759 de dosare pe instanta.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- ♦ Decizia privind transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului i-a determinat pe multi clienti sa-si amane decizia de a se imprumuta, afirma bancherii. Stocul creditelor de consum in lei a pus frana cresterii in ulti­ma luna a anului trecut, vo­lu­mul…

- De problema infertilitații populației, dar și de faptul ca in Moldova se nasc tot mai puțini copii ar trebui sa se preocupe nu doar medicii, dar și statul. Din pacate, pe an ce trece, in țara noastra se nasc tot mai puțini copii. De menționat ca, in 2017 au fost cu peste 7 mii de nașteri mai puține…

- Liviu Dragnea si Calin Papescu Tariceanu, cei doi președinți ai Parlamentului Romaniei, au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in care isi exprima ingrijorarea fața de ingrijorarile Comisiei Europeane in legatura cu modificarile la Legile Justiției. Dragnea și Tariceanu au scris despre „modul…

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association.

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizând ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata în urma evaluarii…

- Problema consolidarii securitații energetice a Republicii Moldova a fost discutata la Bruxelles de catre vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, și vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetica, Maros Sefcovic. Potrivit Serviciului de presa al Guvernului, oficialii au…

- Aceasta se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene sunt: Libia, Acordul post Cotonou si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu. Ministrii…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- China va exporta de patru ori mai mult petrol in 2018, planuind o crestere cu 31%, in comparatia cu cea de 7% de anul trecut, potrivit Bloomberg. Acestea sunt considerate a fi vesti proaste pentru procesatorii din restul Asiei, de la Coreea de Sud si Japonia, pana la India, acestia fiind…

- Dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta, cehii au mers iarasi la urne, vineri si sambata, pentru a-si alege presedintele. E a doua oara cand scrutinul e unul direct, pana in 2013 desemnarea sefului statului fiind decisa in Parlament. Invingatorul va fi stabilit pe 26-27 ianuarie, fiindca in primul…

- "Viorica Dancila este europarlamentar din ianuarie 2009. Este respectata la Bruxelles. Este o femeie civilizata, deosebit de comunicativa, are o relație buna și cu oficiali din Comisia Europeana. Pentru noi, acest lucru reprezinta și un semnal pentru Bruxelles. De asemenea, in interiorul partidului…

- Vin si primele reactii dinspre Bruxelles dupa ce PSD a propus-o pe Viorica Dancila pentru a ocupa functia de premier. Europarlamentarul Victor Bostinaru sustine ca are incredere in Viorica Dancila ca va reusi sa-i uneasca pe social-democrati atat la nivel politic, cat si guvernamental. "Sunt convins…

- Aflata la primul meci de Grand Slam in calitate de lider mondial, Simona Halep a trecut cu emotii de australianca Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a fost condusa in primul act cu 5-2 si chiar a salvat o minge de set. Numarul 1 WTA s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, in ciuda accidentarii la glezna din setul…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, iese la rampa si vine cu un atac dur in contextul scandalului din cadrul PSD. Orban sustine ca nu il intereseaza cine va iesi castigator din lupta Dragnea versus Tudose si spune ca are in vedere o singura solutie pentru iesirea din aceasta noua criza politica.…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Productia Dacia in Romania scade constant de cinci ani incoace, putin cate putin. In 2017 a atins minimul ultimilor cinci ani. Chiar daca atunci cand comparam cifrele din 2017 cu cele din 2016 scaderea este de numai 2%, cifrele arata mai ingrijorator cand privim unitati de timp mai mari. Spre exemplu,…

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, potrivit unei analize Vola.ro. Indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanta este achizitionata in luna ianuarie…

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Uratura, cum s-ar spune... Pana azi, in prag de an, Ne-am vazut destul de rar; Eu sunt Catalin Ivan, Europarlamentar. M-au votat cu voie buna Mii de fani ai PSD, Desi multi nu stiu sa spuna Europa unde e. Altii m-au pus sa promit Ca dac-ajung la Bruxelles, Pe loc am sa le trimit Butelie si purcel. Asta-i…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- Potrivit presedintelui Sindicatului Liber Invatamant Dambovita, Emil Poama, si vicepresedintelui Adrian Dragna, numarul tot mai mic de copii obliga autoritatile sa procedeze la inchiderea unor scoli, in special din mediul rural. Este vorba de scoli care vor fi desfiintate prin comasare, de regula cu…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 12-15 decembrie 2017 un sondaj de opinie privind perceptia opiniei publice asupra activitatii europarlamentarilor.Rezulatele sondajului releva ca aproape jumatate (47%) dintre respondenți considera ca Uniunea Europeana…