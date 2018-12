Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului European din Strasbourg din cauza atacului armat de marti seara. Printre acestia se numara Cristian Preda, Ioan Mircea Pascu si Victor Bostinaru.

- UPDATE. Cel mai recent bilanț indica cel puțin un mort și 6 persoane ranite. Atacatorul nu a fost inca prins, a anunțat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro. Impușcaturile ar fi avut loc in apropierea unui targ de Craciun, potrivit BBC. Poliția a blocat circulația in zona și a stabilit…

- O persoana a murit si cel putin sunt trei ranite in urma unui schimb de focuri ce a avut loc la Strasbourg, in piata Kleber, unde era organizat un targ de Craciun, transmite site-ul mirror.co.uk. Atacatorul se pare ca este inca in libertate. Europarlamentarul roman Cristian Preda a spus ca este blocat…

- ”Salutand preocuparea inaltului oficial pentru evoluția economiei romanești, nu pot sa nu ma intreb: Oare refuzul arbitrar de a ne primi in spațiul Schengen – pentru care am indeplinit, de ani buni, toate standardele impuse – nu ne afecteaza "investițiile și dezvoltarea economica"? Sutele de ore…

- Klaus Iohannis susține astazi cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei din mandatul sau. Șeful statului se va afla, in premiera, la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, acolo unde va prezenta, intr-o alocuțiune urmata de o dezbatere cu membrii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, ca executivul comunitar urmareste ultimele evolutii din Romania cu...

- Parlamentul European va organiza pe 3 octombrie o dezbatere in care se va discuta despre violențele de la protestul din 10 august din Piața Victoriei din București. Cu aceasta ocazie, Europarlamentarii ALDE Norica Nicolai și Renate Weber, au conceput și trimis o scrisoare președintelui Parlamentului…

- Europarlamentarii ALDE, Norica Nicolai si Renate Weber, au trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, in care ofera detalii despre interferenta si efectele protocoalelor secrete asupra justitiei din Romania.