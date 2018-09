Europarlamentari, indemnizaţii secrete. Decizie a CJUE CJUE a fost sesizata de mai multi jurnalisti si asociatii de jurnalisti, care nu au primit acces din partea PE la documente legate de diurne zilnice, indemnizatii de calatorie, indemnizatii pentru cheltuieli generale si indemnizatii pentru asistenta parlamentara a eurodeputatilor, potrivit AFP. Instanta reaminteste in decizia sa ca "institutiile Uniunii pot refuza accesul la un document in cazul in care divulgarea sa ar aduce atingere protectiei vietii private si integritatii individului".



"Or, toate documentele solicitate contin informatii privind persoane fizice identificabile (mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

