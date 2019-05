Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca ar putea exista confruntari de strada care sa se termine cu "batalia de la Focsani" in contextul in care autoritatile locale din municipiul resedinta al judetului Vrancea au aprobat organizarea pentru duminica, in acelasi timp, a unui mars al PSD-ALDE-UDMR…

- Campania electorala pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pe posturile de radio si televiziune are loc in perioada 27 aprilie 2019 (ora 00.00) - 25 mai 2019 (ora 07.00), iar principalele posturi de stiri au anuntat si cat costa prezenta promovarii spoturilor...

- Partidele politice, candidatii independenti, aliantele politice si electorale mai pot depune pana joi la Biroul Electoral Central candidaturile pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, conform Agerpres.roPotrivit legislatiei in vigoare, partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetatenilor…

- Partidele mari precum PSD, PNL sau ALDE nu au gorjeni pe listele de candidați pentru alegerile europarlamentare, nici macar pe locuri neeligibile. Cu toate acestea, sunt cel puțin patru gorjeni care candideaza. Gasim gorjeni pe listele mai multor pa...

- Cu mai bine de doua luni inainte de alegerile europarlamentare, Romania este impanzita deja de afise electorale. In capitala, in toate marile intersectii, PNL, PSD, ALDE, PMP si-au arborat sloganurile pentru alegeri, desi campania incepe, oficial,...

- Partidele politice ostile UE au castigat popularitate in Europa, mai ales dupa criza imigratiei din 2015 si 2016. Nationalistii se afla la conducere in Polonia si in Ungaria si se afla in coalitii de guvernare in Italia si Austria. Sondajele arata cresterea popularitatii acestor partide inaintea…