Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este primul pe lista Partidului Miscarea Populara (PMP) pentru alegerile europene din 26 mai 2019. Marți, la București, Lucian Morar impreuna cu parlamentarii maramureșeni, deputatul Adrian Todoran și senatorul Severica Covaciu, au votat, impreuna cu reprezentanții Colegiul National…

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit, sambata seara, la Romania TV, ca nu prea vrea sa candideze la europarlamentare, dar ca nu a luat o decizie finala in acest sens. Pe de alta parte, șeful statului a zis in urma cu cateva zile ca va face ceea ce trebuie, nu ceea ce ii place. Traian…

- ​Fostul președinte Traian Basescu a spus ca o decizie privind posibilitatea de a deschide lista PMP pentru europarlamentare ar putea fi anunțata saptamâna viitoare când are loc Consiliul Național al formațiunii. El nu a exclus o candidatura, precizând ca este ”calificat”,…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu nu a luat inca o decizie privind o candidatura la alegerile europarlamentare informeaza Agerpres. Potrivit lui Tomac, in viata politica romaneasca "nu exista un om mai pregatit si mai capabil sa reprezinte…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu nu a luat inca o decizie privind o candidatura la alegerile europarlamentare. Potrivit lui Tomac, in viata politica romaneasca "nu exista un om mai pregatit si mai capabil sa reprezinte cu forta interesele…

- Puse in umbra de preocuparile pentru prezidentiale, alegerile europarlamentare marcheaza, totusi, un moment extrem de important in viata fiecarei tari. Cu conditia ca reprezentantii ei sa mearga la Bruxelles cu idei clare despre ce pot face pentru tara lor. Problema este ca nu se prea vede rolul unui…

- PMP inca nu s-a decis in privința listei pentru alegerile europarlamentare, insa il vad pe Traian Basescu un bun candidat in acest sens. ''De departe, președintele Traian Basescu este unul dintre oamenii politici care cunosc cel mai bine realitațile politice de la Bruxelles. Nu am luat o decizie.…