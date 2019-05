Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat luni ca actuala Comisie Europeana "este responsabila pentru Brexit", cel putin in aceeasi masura in care sunt responsabili si cei care au declansat acest proces in Marea Britanie, adaugand totodata ca "lupta pentru Anglia trebuie dusa pana la capat".



"Eu cred ca lupta pentru Anglia trebuie dusa pana la capat. Anglia nu a abandonat niciodata Europa, asa cum nici noi nu avem dreptul sa o facem. Aceasta Comisie Europeana, din pacate, este responsabila pentru Brexit, cel putin in aceeasi masura in care sunt responsabili si cei care…