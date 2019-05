Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, dupa ce a votat, ca este in interesul romanilor sa aiba oameni capabili sa ii reprezinte in Parlamentul European.



"Cred ca este in interesul nostru sa avem oameni care sa fie capabili sa ne reprezinte, cu experienta politica indelungata, pentru ca acolo este un loc in care conflictele si luptele dintre grupurile parlamentare se transeaza in favoarea celor mai buni, celor care stiu sa lupte. (...) Vad ca este o participare numeroasa si acest lucru ma bucura, pentru ca inseamna ca este interes pentru aceste alegeri pentru…