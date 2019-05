Stiri pe aceeasi tema

- Incurajam comunitatea maghiara ca la alegerile pentru Parlamentul European sa voteze cu UDMR, iar la referendum sa voteze cu DA la ambele intrebari, a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, astazi, la Satu Mare, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Kereskenyi Gabor, presedintele organizatiei…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și-a amintit, joi, intr-o vizita de campanie la fabrica de mobila ARDUDANA din Satu Mare, despre inceputurile sale guvernamentale in 1996.„Mi-am adus aminte de faptul ca atunci cand am devenit ministru al industriilor si comertului in 1996, biroul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la Satu Mare, ca Guvernul ar trebui sa se adreseze instantelor europene in cazul tarilor care se opun din considerente politice intrarii Romaniei in spatiul Schengen, iar acestea sa fie fortate sa respecte…

- Președintele executiv al Organizației Municipale PSD Satu Mare, consilierul municipal Ciprian Craciun, il critica pe primarul Gabor Kereskenyi pentru ca se lauda cu investițiile private din municipiul Satu Mare, in timp ce de la bugetul local s-a alocat un procent foarte mic pentru dezvoltare. ”Interesant…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, dar si al ALDE, a fost prezent, vineri, 15 martie 2019, la Galati, unde, alaturi de presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, a participat la inaugurarea noului sediul a filialei galatene. Tariceanu a venit insotit de secretarul general al ALDE, Daniel…

- Echipele de baschet feminin Sepsi Sf. Gheorghe, CSM Satu Mare, Olimpia Brasov si Phoenix Constanta s-au calificat la Turneul Final Four al Cupei Romaniei, dupa mansa retur din faza sferturilor de finala. Miercuri s-au jucat ultimele partide, informeaza News.ro.Citește și: Presedintele Real…

- AFIR a selectat un numar de 110 proiecte de finantare, cu un punctaj intre 91 si 83 de puncte, in valoare de 53,407 milioane de euro, pentru investitii in exploatatii agricole pentru ferme mici si ferme de familie. Pragul minim de selectie al proiectelor aferente submasurii 4.1 a fost de 25 puncte.…

- Parlamentul European a lansat estimari actualizate ale viitoarei sale componențe (cea de-a noua legislatura), in baza unei selecții de sondaje naționale reprezentative.Citește și: Președintele PES Romania, scenariu bomba: Kovesi nu va ajunge procuror european In ceea ce privește Romania,…