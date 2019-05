Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca suntem la ora asta singurul partid cu adevarat preocupat de alegerile europarlamentare și cred ca suntem singurul partid care vine și cu soluții pentru ceea ce ar trebui sa faca Romania in viitorul Parlament European și trebuie sa va marturisesc cu regret ca mi-aș fi dorit ca toata perioada…

- Eurodeputatul liberal Siegfried Muresan, adus de la PMP, a spus duminica, la Constanta, ca intreaga Uniune Europeana asteapta ca PNL sa castige alegerile europarlamentare din 26 mai si sa "scape" Europa de Liviu Dragnea, mentionand ca PNL este singurul partid care poate obtine ceva pentru Romania…

- Eurodeputatul liberal Siegfried Muresan a spus duminica, la Constanta, ca intreaga Uniune Europeana asteapta ca PNL sa castige alegerile europarlamentare din 26 mai si sa "scape" Europa de Liviu Dragnea, mentionand ca PNL este singurul partid care poate obtine ceva pentru Romania in Europa.…

- Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.Acesta a declarat la postul Romania TV ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat…

- Liviu Dragnea a precizat, luni seara, al Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, modul in care a fost elaborata lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Totul, dupa ce mulți dintre actualii eurodeputați au ramas in afara listei, iar unii, chiar daca au prins-o, sunt cu mult in afara locurilor…

- Siegfried Muresan a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca atunci cand PSD spune ca doreste sa faca o agenda nationala, de fapt vrea agenda infractorilor si PNL nu va participa niciodata la un asemenea demers.“Programul cu care europarlamentarii PSD merg…

- "PMP trimite BEC la CCR. ICCJ a trimis la Curtea Constitutionala sesizarea PMP cu privire la neconstitutionalitatea infiintarii Biroului Electoral Central in perspectiva alegerilor europarlamentare. Daca CCR ne va da dreptate, constituirea BEC, in formula promovata de PSD – ALDE – UDMR, va fi declarata…

- Eugen Tomac a anunțat, joi, ca ÎCCJ a trimis la Curtea Constituționala sesizarea PMP legata de neconstituționalitatea înființarii Biroului Electoral Central în perspectiva alegerilor europarlamentare. Acesta spune ca daca CCR admite sesizarea atunci vor fi invalidate toate deciziile…