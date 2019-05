Stiri pe aceeasi tema

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…

- Rareș Bogdan a spus, duminica, intr-un miting la Focșani, ca PNL a ajuns la 27% in opțiunile de vot ale romanilor și ca partidul e pe un trend ascendent, in timp ce PSD se prabușește. Insa, luni seara, la Romania TV, fostul jurnalist, cap de lista la europarlamentare din partea PNL, a spus ca baga…

- PNL a intrat in campania pentru alegerile europarlamentare de pe 26 mai 2019, cu 43 de candidați, lista fiind deschisa de fostul prezentator Realitatea TV Rareș Bogdan, urmat de primarul Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, și de actualul europarlamentar Siegfried Mureșan. A patra poziție e ocupata…

- Rareș Bogdan intreaba, revoltat de cazul tinerei cu arsuri, din Tulcea, plimbata, intre spitalele din Romania si care va fi transferata in strainatate, daca, dupa acest caz, Sorina Pintea mai este ministrul Sanatații.

- PSD va organiza vineri, la Craiova, un miting electoral la care pesediștii spun ca vor veni zeci de mii de oameni. Claudiu Manda, candidat la alegerile europarlamentare, a spus, miercuri, ca sunt multe organizații PSD care vor sa organizeze mitinguri, iar prima manifestație va avea loc la Craiova vineri,…

- In timp ce PNL a evitat, fie prin președintele sau, Ludovic Orban, fie prin candidatul care deschide lista pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, sa se pronunțe despre situația lui Augustin Lazar, despre care documentele au demonstrat ca a fost implicat in decizia prin care un fost disident anti-comunist…

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…

- “M-am hotarât sa candidez cap de lista pentru PNL. Candidez ca PNL sa devina pentru prima data în istoria post-decembrista primul partid din România. Nu vreau nicio functie în partid, ramân simplu membru de partid la Sectorul 1 Bucuresti. Functiile în partid…