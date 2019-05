Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal, care ii indeamna pe romani sa voteze si la referendum.



"Am fost foarte bine primiti, si la Bucova, si la Otelu Rosu, si la Caransebes si la Resita. In momentul acesta, cand intram pe linie dreapta pentru alegerile europarlamentare si pentru referendum, situatia devine din ce in ce mai evidenta ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal. Deja avem trei…