Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat duminica, la lansarea candidatilor partidului pentru alegerile europarlamentare, ca locul sau si al colegilor sai din Pro Romania nu va fi alturi de cei pe care ii critica acum. Dupa ce participantii la lansare au vizionat un film in care apareau…

- In ședința, de aseara, a Comitetul Executiv Județean al PSD Hunedoara, a fost luata decizia excluderii din partid a lui Emil Rișteiu, primarul orașului Simeria. Acesta a anunțat, inca de acum cateva saptamani ca va sprijini partidul Pro Romania, formațiunea condusa de Victor Ponta. Deoarece…

- PNL a pregatit la Cluj-Napoca o lansare cu mare fast a candidaților pentru alegerile europarlamentare pe BT Arena, un eveniment ce aduce aminte de mult criticata lansare a candidaturii la prezidențiale a lui Victor Ponta de pe Arena Naționala. Peste 6000 de persoane au participat duminica…

- Pro Romania a depus miercuri la Biroul Electoral Central listele de semnaturi de sustinere si lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca au fost depuse 500.000 de semnaturi de sustinere, amintind ca sloganul…

- Consilierul local din Aiud, Ionela Danciu, se afla pe lista candidaților partidului PRO Romania, pentru alegerile europarlamentare din acest an. Aceasta ocupa poziția 10 pe lista care va fi depusa la Biroul Electoral Central la ora 11:00. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat miercuri dimineața…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, comisarul european Corina Cretu si fostul prim-ministru Mihai Tudose ocupa primele trei pozitii pe lista candidatilor acestui partid pentru alegerile europarlamentare din 26...

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. In acest context, Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor reuniti la Biroul Executiv, rezultatele unui nou sondaj comandat de conducerea partidului. Potrivit sondajului…

- "Increderea in presedintele Klaus Iohannis se situeaza la un nivel de 39,5% incredere multa si foarte multa, inregistrand o crestere de aproape 5 procente comparativ cu luna noiembrie 2018. Pe locul al doilea in clasamentul increderii se situeaza Gabriela Firea cu 23,9%, in scadere fata de luna noiembrie…