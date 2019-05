Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca, in opinia sa, cel mai bun lucru facut in mandatul sau de prim-ministru a fost Codul fiscal din 2015 si, daca partidul sau va ajunge la guvernare, principala conditie pe care ar pune-o ar fi sa se revina la acest act normativ si sa nu fie schimbat timp de patru ani. "Eu consider ca in mandatul meu de prim-ministru cel mai bun lucru pe care l-am facut a fost acel Cod fiscal si imi pare rau ca a fost modificat, cred ca sunt 200 de modificari minim. (...) Am protestat si am strigat si ne-am luptat din toata inima, nu doar din interes politic,…