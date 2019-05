#europarlamentare2019/PNL Vrancea despre mitingul de duminică de la Focşani: Orice eveniment neprevăzut nu va fi în responsabilitatea partidului PNL Vrancea sustine ca responsabilitatea pentru orice eveniment neprevazut care poate aparea in timpul mitingului electoral de duminica nu va apartine partidului, ci ''autoritatilor locale si institutiilor abilitate sa asigure ordinea publica''. "PNL Vrancea a luat toate masurile legale prevazute de Legea 60/1991, de la voluntari la responsabili de eveniment, stabilire traseu etc, astfel incat mitingul sa se desfasoare in termenii legali prevazuti de legislatie. (...) Orice eveniment neprevazut care poate aparea, in sensul aparitiei unor sustinatori ai altor partide in zona B-dul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

