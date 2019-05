Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European, cu care este in negocieri avansate.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a știut despre cei doi tineri membri ai TNL care au imparțit pliante false cu USR-PLUS pe strazile Clujului. Orban a mai menționat și ca astfel de acțiuni „nu au nici o legatura cu strategia partidului și acțiunea la nivel național”, potrivit Europa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a manifestat joi convingerea ca o victorie a liberalilor in alegerile europarlamentare de luna viitoare va provoca o criza grava in PSD si in coalitie. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Botosani, ca un eventual succes liberal la scrutinul…

- "Daca va fi nevoie si atat cat va fi nevoie voi merge si in Parlamentul European si voi fi disponibil si pentru Parlamentul Romaniei. De un lucru pot sa va asigur ca, indiferent ce se va intampla pana in 2020, voi fi si candidat pentru Parlamentul Romaniei. Pentru ca proiectul meu este in Romania,…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament. In acest context, Ludovic Orban le-a prezentat liberalilor reuniti la Biroul Executiv, rezultatele unui nou sondaj comandat de conducerea partidului. Potrivit sondajului…

- Sedinta Biroului Executiv al PNL, in care se va stabili lista candidatilor la europarlamentare, a inceput joi, la Parlament, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la inceputul sedintei, ca va fi stabilita lista candidatilor la europarlamentare, va fi analizat stadiul campaniei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, atrage atentia ca toate judecatoarele din Biroul Electoral Central au votat impotriva inscrierii Aliantei USR-PLUS si spune ca, avand in vedere acest lucru, reprezentantii aliantei trebuie sa aiba actele in regula cand vor merge in instanta, informeaza News.ro.Citește…