Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara pentru alegerile europarlamentare au fost trasi la sorti, joi, la sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). "Pe teritoriul tarii sunt organizate 18.730 de sectii de votare in 3.186 de UAT-uri. Numarul operatorilor pe care i-am desemnat, pe care i-am instruit in ultimele doua luni, este de 31.604. Pentru a putea desfasura procesul electoral trebuie sa ne asiguram ca in fiecare sectie de votare, deci in toate cele 18.730 de sectii de votare, exista un operator. Pe langa acestia, in conformitate cu prevederile…