Operatorul de calculator din sectia de votare are obligatia de a informa alegatorul ca poate opta sa voteze fie pentru ambele scrutine de duminica - europarlamentare si referendumul national pe Justitie -, fie doar pentru unul dintre acestea si sa bifeze in aplicatia SIMPV optiunea corespunzatoare pentru fiecare alegator in parte, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet. El a facut referire, intr-o conferinta de presa, la o sesizare legata de modul in care operatorul de calculator si presedintele sectiei de votare informeaza alegatorii despre posibilitatea de a vota pentru…