- Purtatorul de cuvant al BEC, Marian Muhulet a declarat, intr-o conferinta de presa, ca aplicarea stampilei de control pe prima pagina a buletinelor de vot nu reprezinta un motiv de nulitate. ”Nu este un motiv de nulitate. Biroul Electoral Central a raspuns mai multor solicitari, indicand articolul 49,…

- Biroul Electoral Central a dezbatut in ședința extraordinara subiectul ștampilelor puse de unii președinți ai secțiilor de votare pe prima pagina a buletinelor de vot și a decis ca buletinele nu vor fi anulate. De asemenea, Marian Muhulet a precizat si conduita ce trebuie urmata de operatorilor de calculator…

- Președintele unei secții de votare din Iași a ștampilat prima pagina a buletinelor de la referendum, iar acest lucru va duce la anularea votului. Regula BEC este ca ștampila de control sa fie pusa pe ultima pagina, potrivit Digi 24. Problema nu este unica! Ștampila de control a fost aplicata…

- O poza postata pe pagina de Facebook de presedintele USR Iasi, Filip Havarneanu, arata ca pe un buletin de vot pentru referendum stampila de control este pusa pe prima pagina, nu pe ultima, asa cum ar trebui. Acesta sustine ca din aceasta cauza voturile la referendum exprimate pana acum pe un astfel…

- Buletinele de vot de mari dimensiuni au cauzat incetinirea procesului de votare in alegerile europene organizate vineri in Irlanda, mai ales din cauza cresterii timpului necesar pentru introducerea buletinelor in urnele de vot, informeaza postul public de televiziune irlandez RTE si cotidianul The Irish…

- Biroul Electoral Central a prezentat buletinele de vot pentru referendumul din 26 mai 2019, care va avea loc in aceeași zi cu alegerile europarlamentare. Autoritatile au decis ca romanii vor primi trei buletine de vot. Un buletin pentru alegerile europarlamentare si alte doua buletine pentru intrebarile…

- Ordinea stabilita prin tragere la sorti este: Pozitia nr. 1 – Partidul Social Democrat Pozitia nr. 2 – Alianta electorala „Alianta 2020 USR Plus" Pozitia nr. 3 – Partidul PRO Romania Pozitia nr. 4 – Uniunea Democrata Maghiara din Romania Pozitia nr. 5 – Partidul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, unele masuri privind organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare, acestea vizand atat aspecte tehnice, cat si atributiile si sarcinile care le revin institutiilor implicate.